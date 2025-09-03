Sapna Choudhary Dance: लाल सूट में सपना चौधरी ने किया धमाकेदार डांस, भीड़ हुई बेकाबू

Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: सपना चौधरी सिर्फ़ एक नाम नहीं, बल्कि देश भर के लाखों फैन्स के लिए एक एहसास हैं। अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस और बेजोड़ आकर्षण के लिए मशहूर सपना ने एक बार फिर अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनका एक डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

लाल सूट में सपना

वीडियो में सपना अपने सुपरहिट गाने “हवा कसूती से” पर परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं। चटक लाल सूट पहने, हरियाणवी क्वीन ने अपने खूबसूरत मूव्स और ज़बरदस्त एनर्जी से स्टेज पर अपनी जगह बना ली। उनके आस-पास मौजूद दर्शक तालियाँ बजाते रहे और उनके हाव-भाव ने परफॉर्मेंस में और भी जादू भर दिया।

एक पुराना वीडियो जो आज भी इंटरनेट पर छाया

दिलचस्प बात यह है कि यह वीडियो नया नहीं है। एक साल के अंदर ही इसे 50 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। प्रशंसक इस पर प्यार बरसाते रहते हैं, जैसे “आप तो आग हैं!” और “सपना जैसा कोई न कभी था, न कभी होगा।”

अपने कातिलाना अंदाज़ और बेजोड़ प्रस्तुति से सपना चौधरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हरियाणवी संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन क्यों हैं।