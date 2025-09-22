Sapna Choudhary Dance: स्टेज पर काली साड़ी में सपना चौधरी का जलवा, वायरल हुआ बैकलेस ब्लाउज वाला डांस वीडियो

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी डांसर और सुपरस्टार सपना चौधरी अपने डांस मूव्स से फैन्स को मंत्रमुग्ध करने में कभी पीछे नहीं रहतीं। अपने देसी अंदाज़ और बेजोड़ एनर्जी के लिए जानी जाने वाली सपना ने छोटी उम्र से ही लोगों का दिल जीत लिया है। पिछले कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई है और आज भी उनके पुराने और नए डांस वीडियो पल भर में वायरल हो जाते हैं।

सपना चौधरी का काली साड़ी वाला लुक वायरल

ताज़ा वायरल क्लिप में, सपना को काली साड़ी और बैकलेस ब्लाउज़ में बेहद खूबसूरत देखा जा सकता है। उनके शानदार लुक और उनके कातिलाना डांस मूव्स फैन्स को दीवाना बना रहे हैं। बेहद स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ सपना ने अपना देसी अंदाज़ भी नहीं छोड़ा।

अपने सदाबहार हरियाणवी गाने “तेरी आख्या का यो काजल” पर डांस करते हुए, सपना ने अपने ऊर्जावान और खूबसूरत स्टेप्स से मंच पर चार चाँद लगा दिए। उनके हाव-भाव और आकर्षण ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि वह आज भी हरियाणवी नृत्य की निर्विवाद रानी क्यों हैं।

प्रशंसक तारीफ़ करते नहीं थक रहे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी है। एक यूजर ने लिखा, “मानना ​​पड़ेगा, सपना में अब भी पहले जैसी ऊर्जा है।” एक अन्य ने टिप्पणी की, “क्या कोई है जो अब भी सपना को टक्कर दे सकता है? वह नंबर वन थीं, नंबर वन हैं और हमेशा नंबर वन रहेंगी।”