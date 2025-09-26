Sapna Choudhary Dance: स्टेज पर छाया सपना चौधरी का जलवा, ‘तेरे नजर लाग जागी’ पर लगाए लाजवाब ठुमके

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणा की डांसिंग दिवा सपना चौधरी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हरियाणवी संगीत और नृत्य संस्कृति की धड़कन कही जाने वाली सपना चौधरी का नवीनतम वायरल वीडियो देश भर के प्रशंसकों से लाखों व्यूज और प्रशंसा बटोर रहा है।

भाव और बेजोड़ डांस एनर्जी

इस वीडियो में सपना लोकप्रिय हरियाणवी गाने “तेरे नज़र लग जागी” पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। पारंपरिक लेकिन स्टाइलिश पोशाक पहने, उनके बेबाक हाव-भाव और बेजोड़ डांस एनर्जी ने इस परफॉर्मेंस को यादगार बना दिया है। उनके हर मूव्स में उनका आकर्षण झलकता है जिसने उन्हें न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में एक जाना-पहचाना नाम बना दिया है।

सपना वाकई डांस की क्वीन हैं

फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ ला दी, कई लोगों ने लिखा, “सपना वाकई डांस की क्वीन हैं,” जबकि अन्य ने गाने के बोल दोहराते हुए कहा, “तेरे नज़र लग जागी!” दमदार डांस मूव्स के साथ खूबसूरती का मेल बिठाने की उनकी क्षमता ही उन्हें मनोरंजन के क्षेत्र में शीर्ष पर बनाए रखती है।

सपना चौधरी हमेशा से एक डांसर से कहीं बढ़कर रही हैं। वह अपने प्रशंसकों के लिए एक भावना हैं। स्थानीय मंचों से लेकर वैश्विक मंचों तक, उनकी लोकप्रियता समय के साथ और भी मज़बूत हुई है।

इस तरह के वीडियो साबित करते हैं कि वह आज भी हरियाणवी संगीत उद्योग में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और मशहूर कलाकार क्यों हैं। अपनी बेजोड़ स्क्रीन प्रेज़ेंस, वायरल डांस रील्स और बेजोड़ फैन फॉलोइंग के साथ, सपना चौधरी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब बात डांस के जादू की आती है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता!