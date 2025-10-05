Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी ने ‘सूट फिटिंग का काला’ पर लगाया ऐसा ठुमका कि फैंस बोले – आग लगा दी छोरी ने स्टेज पर

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से अपने फैन्स को दीवाना बनाने में कभी पीछे नहीं रहतीं। फैन्स उनकी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और एक बार फिर उन्होंने अपने नए डांस वीडियो से इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

सपना बारिश की पहली फुहार की तरह हैं—ताज़ा, सुकून देने वाली और ज़िंदगी से भरपूर। हर बार जब वह स्टेज पर आती हैं, तो अपने साथ एक ऐसा आकर्षण और ऊर्जा लेकर आती हैं

जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके खूबसूरत मूव्स, उनकी कातिलाना मुस्कान और उनके चंचल हाव-भाव—चाहे वह अपना दुपट्टा घुमा रही हों या भीड़ को आँख मार रही हों— फैन्स को फिर से उनका दीवाना बना देते हैं।

सपना चौधरी का एक बिल्कुल नया डांस वीडियो

और अब, इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ! सपना चौधरी का एक बिल्कुल नया डांस वीडियो यूट्यूब चैनल ‘अमनदीप बेनीवाल क्रिएशन’ पर रिलीज़ हुआ है। लगभग नौ महीने पहले अपलोड किए गए इस वीडियो में, सपना एक खूबसूरत नीले सूट में एक भव्य, जगमगाते मंच पर परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं। वीडियो को अब तक 86,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है!

फिटिंग का काला’ पर परफॉर्म

इस क्लिप में, सपना लोकप्रिय हरियाणवी गाने ‘सूट फिटिंग का काला’ पर परफॉर्म कर रही हैं—और उनके हाव-भाव और ऊर्जा गाने के भावपूर्ण बोलों से बिल्कुल मेल खाती है। जब वह सिर पर दुपट्टा ओढ़कर अपनी ख़ास अदाओं के साथ नाचने लगती हैं, तो ऐसा लगता है मानो गाने का हर शब्द उनके लिए ही लिखा गया हो।