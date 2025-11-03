Sapna Choudhary Dance: कदे टोक्क लग जा’ पर सपना चौधरी ने मचाया तहलका, स्टेज पर ऐसा डांस देख फैंस रह गए दंग

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी डांस सनसनी सपना चौधरी एक बार फिर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से इंटरनेट पर छा गई हैं। अपनी बेजोड़ एनर्जी, शानदार एक्सप्रेशन और कातिलाना डांस मूव्स के लिए जानी जाने वाली सपना ने लोकप्रिय हरियाणवी गाने “कड़े टोक लगजा” पर अपने नए डांस वीडियो के साथ एक और वायरल धमाका कर दिया है।

खूबसूरत और दमदार मूव्स



वायरल क्लिप में, सपना अपने खूबसूरत और दमदार मूव्स से स्टेज पर आग लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपने जीवंत व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह मेल खाते पारंपरिक परिधान में, वह इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ डांस करती हैं कि प्रशंसक उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाते।

तीखे एक्सप्रेशन, लयबद्ध स्टेप्स

हमेशा की तरह, सपना का खास अंदाज—उनके तीखे एक्सप्रेशन, लयबद्ध स्टेप्स और भीड़ के साथ सहज बातचीत—इस परफॉर्मेंस को देखने लायक बना देता है। बैकग्राउंड में दर्शकों की जय-जयकार माहौल में और भी जोश भर देती है, जिससे यह कार्यक्रम एक पूरे जश्न में बदल जाता है। फैन्स ने कमेंट सेक्शन में दिल और आग वाले इमोजी की बाढ़ ला दी है और उन्हें “हरियाणवी डांस की रानी” और “हरियाणा का गौरव” बताया है।

हर परफॉर्मेंस अनोखी

कई लोगों ने क्षेत्रीय संगीत संस्कृति को जीवित रखने और हर परफॉर्मेंस को एक अनोखा आयाम देने के लिए उनकी तारीफ भी की है। हर नए वीडियो के साथ, सपना एक बार फिर साबित करती हैं कि वह हरियाणवी मनोरंजन जगत की सबसे पसंदीदा और प्रशंसित कलाकार क्यों हैं। अगर आपने “कड़े टोक लगजा” पर उनका नवीनतम डांस नहीं देखा है, तो इसे देखना न भूलें—यह शुद्ध ऊर्जा, शालीनता और देसी ग्लैमर का एक शानदार प्रदर्शन है।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त