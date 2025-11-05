Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी ने डांस फ्लोर पर मचाया तूफान, फैन ने चुपके से बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मचा तहलका!

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं! अपनी धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मशहूर सपना का एक पुराना डांस वीडियो ऑनलाइन धूम मचा रहा है। सालों बाद भी, उनके फैन्स उनके दमदार मूव्स और देसी चार्म से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो में सपना इतने आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ डांस करती दिख रही हैं कि दर्शक उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं।

सपना के बोल्ड डांस ने फैन्स के पसीने छुड़ा दिए



वायरल क्लिप में, सपना हरियाणवी गाने “छोरी बिंदास” पर परफॉर्म करते हुए एक शानदार काले रंग का पारंपरिक सूट पहने नज़र आ रही हैं। उनके बोल्ड और बेबाक डांस स्टेप्स फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।

उनका परफॉर्म देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, और एक फैन ने चुपके से उनके शानदार परफॉर्मेंस को कैद कर लिया – जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ ला दी

यह वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर छा गया है और फैन्स सपना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “आपका डांस वाकई कमाल का है!” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “सपना जैसा कोई नहीं है – और न ही कभी होगा।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त