Sapna Choudhary Dance : सपना चौधरी ने ‘इंग्लिश मीडियम’ गाने पर मचाया तहलका, डांस देखते ही उड़ने लगे नोट, भीड़ हुई बेकाबू

Sapna Choudhary Dance : हरियाणवी सनसनी सपना चौधरी ने एक बार फिर अपने कातिलाना डांस मूव्स से इंटरनेट पर धूम मचा दी है। हिट हरियाणवी गाने ‘लुगाई छोटी’ पर उनके डांस का एक वायरल वीडियो फैन्स को दीवाना बना रहा है।
शानदार काले सूट में सपना की ऊर्जावान परफॉर्मेंस और खूबसूरत भाव-भंगिमाओं ने सभी को स्क्रीन से बांधे रखा है। हमेशा की तरह, हरियाणा, राजस्थान और पूरे भारत से उनके प्रशंसक उन पर अपार प्यार बरसा रहे हैं – हर बार जब वह परफॉर्म करती हैं, तो वह तुरंत धूम मचा देती है।
स्थानीय प्रसिद्धि से बिग बॉस स्टारडम तक
बिग बॉस 11 में आने के बाद सपना चौधरी घर-घर में मशहूर हो गईं, जहाँ उन्होंने लाखों दिल जीते। उनका गाना ‘तेरी आख्या का यो काजल’ बहुत हिट हुआ, जिससे वह देश की सबसे लोकप्रिय एंटरटेनर्स में से एक बन गईं।
संघर्ष से स्टारडम तक
बहुत कम लोग जानते हैं कि सपना का सफर आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो देने के बाद, उन्होंने भारी कर्ज़ से जूझ रहे अपने परिवार का साथ देने के लिए मंच पर प्रस्तुति देना शुरू किया।
उन्हें आलोचनाओं, भावनात्मक पीड़ा और एक समय तो आत्महत्या की कोशिश का भी सामना करना पड़ा – लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। आज, सपना दृढ़ता और सफलता की प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
वायरल ‘इंग्लिश मीडियम’ डांस वीडियो
अपने नवीनतम वायरल क्लिप में, सपना सोनोटेक पंजाबी द्वारा अपलोड किए गए ‘इंग्लिश मीडियम’ ट्रैक पर परफॉर्म कर रही हैं। उनके आकर्षण और ऊर्जावान डांस मूव्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया – शो के दौरान प्रशंसकों ने उन पर पैसों की बारिश कर दी। सालों बाद भी, यह पुराना वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जो साबित करता है कि सपना चौधरी देसी डांस की निर्विवाद रानी क्यों हैं।
