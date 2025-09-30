Sapna Choudhary Dance: ट्रांसपेरेंट साड़ी में सपना चौधरी ने मारा ऐसा ठुमका कि इंटरनेट पर मच गया बवाल, फैंस बोले- “देसी क्वीन की कोई बराबरी नहीं!” 

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की बेताज बादशाह सपना चौधरी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। अपने दिलकश मूव्स और आकर्षक स्टेज प्रेजेंस के लिए मशहूर सपना के फैन्स भारत के छोटे शहरों से लेकर विदेशों तक फैले हुए हैं। चाहे उनका कोई नया गाना हो या उनका कोई सदाबहार हिट गाना, उनके गाने इंटरनेट पर छाए रहते हैं और फैन्स को लगातार थिरकने पर मजबूर कर देते हैं।

इंटरनेट पर धूम मचा रहा वीडियो

अपने डेब्यू के बाद से अनगिनत गानों पर परफॉर्म कर चुकीं सपना को उनके आइकॉनिक गाने ‘तेरी आंख्या का यो काजल’ के लिए खास तौर पर पसंद किया जाता है। यह गाना शादियों, पार्टियों और सांस्कृतिक समारोहों में खूब बजता है और हर किसी को डांस फ्लोर पर खींच लाता है।

हाल ही में, पारदर्शी काली साड़ी में सपना का एक वायरल वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। उनके दिलकश अंदाज़, उनके बेबाक हाव-भाव और सिज़लिंग मूव्स ने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है।

प्रशंसक तालियाँ बजाना बंद नहीं कर पा रहे हैं

वीडियो में जैसे ही सपना डांस करना शुरू करती हैं, दर्शक सीटियों, तालियों और जयकारों से पागल हो जाते हैं, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि उन्हें देसी डांस क्वीन क्यों माना जाता है।

वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन तारीफों से भरा पड़ा है—एक प्रशंसक ने लिखा, “जो चाहे कहो, लेकिन सपना नोरा फतेही से भी बेहतर डांस करती हैं,” जबकि दूसरे ने लिखा, “देसी ठुमकों की बात करें तो सपना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।”

हर परफॉर्मेंस के साथ, सपना चौधरी यह साबित करती रहती हैं कि वह सिर्फ़ एक कलाकार नहीं हैं, बल्कि एक सनसनी हैं जो हर पीढ़ी के दिलों पर राज करती हैं। यह वायरल वीडियो एक और याद दिलाता है कि वह हरियाणवी संगीत जगत की अजेय स्टार क्यों हैं।