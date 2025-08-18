Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: सपना चौधरी का नाम सुनते ही फैन्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उनकी आँखें उत्साह से चमक उठती हैं। हरियाणा की निर्विवाद डांसिंग क्वीन के रूप में जानी जाने वाली सपना ने अपने बेबाक अंदाज़ और धमाकेदार डांस मूव्स से देशभर के लाखों दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। स्टेज पर उनका हर कदम दर्शकों की धड़कनें तेज़ करने के लिए काफी है।
Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी ने स्टेज पर लगाई आग, फैंस की तालियां रहीं बजती
इस समय सपना का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हिट गाने “भागती करूँ के प्यार” पर एक शानदार परफॉर्मेंस देती नज़र आ रही हैं। पारंपरिक अवतार में सजी सपना का आकर्षण, शान और भाव-भंगिमाएँ फैन्स को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनके जोशीले मूव्स दर्शकों को बिना रुके झूमने पर मजबूर कर देते हैं।
गाने की धुनों और सपना के अनूठे अंदाज़ के बेहतरीन मेल ने एक जादुई माहौल बना दिया। भीड़ बेकाबू हो गई। उनके लिए तालियाँ बजा रही थी, तालियाँ बजा रही थी और सीटियाँ बजा रही थी। पूरा कार्यक्रम स्थल प्रशंसकों से खचाखच भरा था, सभी इस अविस्मरणीय पल को अपने फ़ोन में कैद करने की कोशिश कर रहे थे।
सपना का नवीनतम डांस क्लिप ऑनलाइन धूम मचा रहा है। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक, यह वीडियो आग की तरह शेयर किया जा रहा है और इसे हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। प्रशंसक उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं, लिख रहे हैं। सपना जी, आप हर बार हमारा दिल चुरा लेती हैं” और “आपका डांस देखकर हमारा दिन बन जाता है।