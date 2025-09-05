Sapna Choudhary Dance: हरे सूट में सपना चौधरी का देसी ठुमका देख फैंस हुए बेकाबू

Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: अपने देसी डांस मूव्स और बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस के लिए मशहूर हरियाणवी स्टार सपना चौधरी आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। पिछले कुछ सालों में, वह लोक और स्टेज परफॉर्मेंस की दुनिया में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक बन गई हैं और फैन्स उन पर प्यार और प्रशंसा की बौछार करते हैं। इंडस्ट्री में कई नए डांसर्स के आने के बावजूद, कोई भी उनकी जगह नहीं ले पाया, जिससे सपना हरियाणवी डांस की निर्विवाद क्वीन बन गई हैं।

सपना का वायरल डांस वीडियो मचा रहा है तहलका

इस समय, सपना चौधरी का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में, वह हरे रंग के सूट और घुंघराले बालों में हिट हरियाणवी गाने “पिस्टल” पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। उनके दमदार एक्सप्रेशन, तीखे मूव्स और एनर्जी ने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है। लाइव देख रहे दर्शकों ने उनके परफॉर्मेंस को “एक नंबर” कहा, और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी उनकी शानदार स्टेज प्रेजेंस की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे।

सपना चौधरी करेंगी फिल्मों में डेब्यू

स्टेज पर अपनी बादशाहत के अलावा, सपना चौधरी सिनेमा की दुनिया में भी कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खबरें हैं कि फिल्म निर्माता महेश भट्ट उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका शीर्षक “मैडम सपना” है। हालाँकि निर्माताओं ने अभी तक कोई पोस्टर या आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है,

लेकिन प्रशंसक बेसब्री से फिल्म के टीज़र का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म इसी साल रिलीज़ होगी। रागिनी नृत्य के मंचों से लेकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने और अब बॉलीवुड में कदम रखने तक के अपने सफ़र के साथ, सपना चौधरी लगातार साबित कर रही हैं कि वह अपनी पीढ़ी की एक आइकॉन क्यों हैं।