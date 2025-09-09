Sapna Choudhary Dance : बोल तेरे मीठे-मीठे’ पर सपना चौधरी का डांस देख फैन्स चिल्लाए- Once More

By
Mohit Saini
-
0
35
Sapna Choudhary Dance : बोल तेरे मीठे-मीठे’ पर सपना चौधरी का डांस देख फैन्स चिल्लाए- Once More
Sapna Choudhary Dance : बोल तेरे मीठे-मीठे’ पर सपना चौधरी का डांस देख फैन्स चिल्लाए- Once More

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली : हरियाणवी स्टार सपना चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अपने ऊर्जावान मूव्स, शानदार एक्सप्रेशन और बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस के लिए मशहूर, वह लाखों दिलों को जीतती रहती हैं। अब, उनका एक पुराना डांस वीडियो फिर से इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

बोल तेरे मीठे-मीठे” पर परफॉर्म

वायरल थ्रोबैक क्लिप में, सपना नीले रंग का पारंपरिक सूट पहने, खुले बालों और कम से कम मेकअप के साथ दिखाई दे रही हैं—फिर भी उनका आकर्षण सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अपने सुपरहिट गाने “बोल तेरे मीठे-मीठे” पर परफॉर्म करते हुए, वह दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देती हैं।

“वन्स मोर!” के नारे

उनके शानदार प्रदर्शन से रोमांचित दर्शक बार-बार “वन्स मोर!” के नारे लगाते सुने जा सकते हैं। शाइन म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर तीन साल पहले अपलोड किए गए इस वीडियो को अब तक 4.6 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं—और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। प्रशंसक उनकी बेजोड़ ऊर्जा और करिश्मा की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी अनुभाग में बाढ़ ला रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि चाहे वे उन्हें कितनी भी बार देखें, यह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19 Reactions: कंटेस्टेंट की एंट्री से भड़के फैंस, दर्शकों ने कर दिए टॉप 2 के नाम फाइनल