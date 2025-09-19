Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी ने ‘जूती मेरी’ गाने पर ठुमके लगाए, बिना मेकअप वाले देसी स्वैग से जीता दिल

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी अपने प्रशंसकों का दिल जीतने में कभी पीछे नहीं रहतीं, अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी की झलकियाँ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए एक नया रील शेयर किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

बिना मेकअप वाला लुक लोगों को खूब भा रहा है

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

वीडियो में, सपना ट्रेंडिंग ट्रैक ‘जूती मेरी’ पर बेबाक अंदाज़ में डांस करती नज़र आ रही हैं। उन्होंने काले रंग का जंपसूट पहना था और पूरी तरह से मेकअप-मुक्त रहना पसंद किया था, जिससे उनका स्वाभाविक और आकर्षक आकर्षण और भी बढ़ गया।

उनके ऊर्जावान डांस मूव्स और बेबाक हाव-भाव उनके आत्मविश्वास को उजागर करते हैं, जिससे प्रशंसक फिर से उनके दीवाने हो जाते हैं। वीडियो के कैप्शन में सपना ने लिखा: “मैं दृढ़ संकल्प, जुनून और भावनाओं से भरी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ… और काफ़ी बुरी भी।”

प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में प्यार और तारीफ़ों की बाढ़ ला दी। एक यूज़र ने लिखा, “सुपर डांसर सपना चौधरी!”, तो दूसरे ने पूछा, “आपने इतना अच्छा डांस कैसे सीखा?” कई अन्य लोगों ने उनकी सादगी और आभा की प्रशंसा की।

इस ट्रेंड के पीछे का गीत

“जुत्ती मेरी” गीत, फोकटेल्स लाइव सीज़न 1 का हिस्सा है, जिसे गायिका नेहा भसीन ने आधुनिक बीट्स और पश्चिमी वाद्ययंत्रों के साथ नए सिरे से तैयार किया है। गिटार से लेकर पियानो और तालवाद्य तक, यह गीत लोक संगीत को समकालीन संगीत के साथ खूबसूरती से मिलाता है।

वर्तमान में, यह गीत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है और कई हस्तियां इस पर रील बना रही हैं। इससे पहले, दिव्यांका त्रिपाठी, हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार और भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह भी इस गाने पर थिरक चुकी हैं।

समीर उद्दीन द्वारा रचित और यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया, “जुत्ती मेरी” जियोसावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और अमेज़न म्यूजिक जैसे प्रमुख संगीत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।