Sapna Chaudhary Viral Dance: ‘पानी छलके’ पर सपना चौधरी ने मचाया धमाल, अदाओं से गिराई बिजलियां

Sapna Chaudhary Viral Dance: जब भी सपना चौधरी स्टेज पर आती हैं, तो दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं! उनके फैन्स उनकी हर परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और उनके डांस का एक पल भी मिस करना नामुमकिन सा लगता है। इस बार, हिट हरियाणवी गाने ‘पानी छलके’ पर उनके धमाकेदार डांस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि उन्हें देसी डांसिंग क्वीन क्यों कहा जाता है।

‘पानी छलके’ पर सपना चौधरी का धमाकेदार परफॉर्मेंस

वायरल वीडियो में, सपना चौधरी हरे रंग के खूबसूरत पारंपरिक सूट में पानी छलके पर थिरकती नज़र आ रही हैं। उनके ऊर्जावान मूव्स और खूबसूरत हाव-भाव पूरे स्टेज पर छा जाते हैं। इस बीच, पूल के किनारे खड़े फैन्स उनकी शानदार परफॉर्मेंस देखकर मंत्रमुग्ध होकर उनकी हौसलाअफजाई करते, तस्वीरें लेते और वीडियो रिकॉर्ड करते नज़र आ रहे हैं। महज 2 मिनट 18 सेकंड में सपना ने अपने कातिलाना डांस मूव्स से स्टेज पर धूम मचा दी और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

बिग बॉस फेम से हरियाणवी क्वीन तक

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@sapnachoudharyfandom)

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में आने के बाद सपना चौधरी घर-घर में मशहूर हो गईं, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। इससे पहले भी, उन्होंने अपनी दमदार स्टेज परफॉर्मेंस और बेजोड़ आकर्षण से हरियाणवी मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बना ली थी। आज, वह पूरे भारत में सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं।

50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़

सपना के पानी छलके वीडियो को यूट्यूब पर 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, साथ ही 86,000 से ज़्यादा लाइक्स और 600 से ज़्यादा कमेंट्स भी मिल चुके हैं। प्रशंसक उनके ऊर्जावान डांस और मनमोहक आभा की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं।

वीडियो में स्विमिंग पूल के आसपास मौजूद दर्शक भी उनके साथ नाचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं – तालियाँ बजा रहे हैं, जयकार कर रहे हैं और खुद सपना के साथ कदम मिला रहे हैं।