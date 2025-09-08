Sapna Chaudhary Dance: सपना चौधरी ने सॉलिड बॉडी’ पर मटकाई खूब कमर, फैंस ने लुटाए पैसे

Sapna Chaudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली : सपना चौधरी जब भी परफॉर्म करती हैं, चाहे उनके नए शो हों या उनके पुराने वायरल वीडियो, इंटरनेट पर तहलका मच जाता है। हाल ही में, उनका एक पुराना डांस वीडियो फिर से इंटरनेट पर छाया हुआ है और खूब चर्चा बटोर रहा है। इस क्लिप में हरियाणवी स्टार इतनी जोश से नाच रही हैं कि दर्शक उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं।

सपना का वायरल डांस वीडियो

वायरल वीडियो में, सपना चौधरी अपने हिट गाने “सॉलिड बॉडी” पर परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं। सिंपल सफ़ेद सलवार सूट, कम से कम मेकअप और करीने से बंधे बालों में, वह साबित करती हैं कि उनके आकर्षण को किसी ग्लैमर की ज़रूरत नहीं है। अपने धमाकेदार मूव्स, तीखे हाव-भाव और बेजोड़ ऊर्जा से सपना ने रागिनी कार्यक्रम में भारी भीड़ खींच ली और तो और, फैन्स उनके डांस से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने स्टेज के सामने से ही उन पर पैसों की बारिश शुरू कर दी।

दर्शक दीवाने हो गए

वीडियो में दिख रहा है कि लोग सपना पर पैसे लुटाने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि सपना बिना किसी रुकावट के अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति दे रही हैं। ऑनलाइन दर्शक कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बाढ़ ला रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, “सपना जैसा न कोई था, न कोई होगा।” एक अन्य प्रशंसक ने टिप्पणी की, “हमारी हरियाणवी क्वीन तो कमाल की है।” तीसरे ने कहा, “कई डांसर आईं, लेकिन सपना के स्तर की कोई बराबरी नहीं कर पाई। अपने बेबाक अंदाज और बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस से सपना चौधरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हरियाणवी डांस की बेमिसाल क्वीन क्यों हैं।