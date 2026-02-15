Sanyukta Menon: पॉपुलर मलयालम और तेलुगु एक्ट्रेस संयुक्ता मेनन अचानक सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रही हैं। उनकी आने वाली फिल्म स्वयंभू के टीज़र लॉन्च इवेंट के दौरान, फैंस ने उनके हाथ पर एक निशान देखा, और तब से इंटरनेट पर कई तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। कुछ यूज़र्स का मानना ​​है कि यह स्किन एलर्जी हो सकती है, दूसरों को लगता है कि यह चोट का निशान हो सकता है, जबकि कुछ इसे “लव बाइट” भी कह रहे हैं।

इवेंट की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, सिर्फ फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि 30 साल की एक्ट्रेस के बाएं हाथ पर दिखे लाल निशान की वजह से। उत्सुक फैंस तस्वीरों को ज़ूम करके देख रहे हैं और अपनी थ्योरी ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। जहां कई लोग उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, वहीं कुछ लोग बस यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह निशान किस वजह से पड़ा होगा। अभी तक, न तो एक्ट्रेस और न ही उनकी टीम ने कोई सफाई दी है।

टीज़र लॉन्च इवेंट ने सुर्खियां बटोरीं—एक और वजह से

केरल के पलक्कड़ में जन्मी संयुक्ता मेनन, निखिल सिद्धार्थ के साथ पैन-इंडिया बिग-बजट फिल्म स्वयंभू में नज़र आने वाली हैं, जो एक पीरियड एक्शन ड्रामा है। यह मौका फिल्म के टीज़र लॉन्च को सेलिब्रेट करने का था, लेकिन इसके बजाय, उनके हाथ पर बने निशान ने टीज़र के साथ ही सुर्खियां बटोरीं।

फैंस ने मंजू वारियर के हाल के अपीयरेंस को याद किया



कई इंटरनेट यूज़र्स को लगता है कि यह निशान स्किन एलर्जी या शायद शूटिंग के दौरान लगी चोट का नतीजा हो सकता है। संयुक्ता को लेकर यह चर्चा ऐसे समय में शुरू हुई है, जब कुछ समय पहले, एक्ट्रेस मंजू वारियर को एनोमी की स्क्रीनिंग के दौरान गर्दन पर एक पैच के साथ देखा गया था, जिससे ऑनलाइन भी ऐसी ही उत्सुकता पैदा हुई थी।

फैंस ने चिंता जताई

कई फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जताई है। एक यूज़र ने लिखा, “लगता है उन्हें किसी तरह की एलर्जी हो सकती है?” दूसरे ने अंदाज़ा लगाया कि यह किसी मेडिकल प्रोसीजर के बाद बचा हुआ निशान हो सकता है। बहस जारी है, एक्ट्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।

संयुक्ता मेनन कौन हैं?

संयुक्ता मेनन का जन्म 11 सितंबर, 1995 को केरल में हुआ था और वह साउथ इंडियन सिनेमा में एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने मलयालम फिल्म पॉपकॉर्न (2016) से एक्टिंग में डेब्यू किया था। पिछले कुछ सालों में, वह कल्कि (2019), एडक्कड़ बटालियन 06 (2019), भीमला नायक (2022), कडुवा (2022), बिम्बिसार (2022), गलीपाता 2 (2022), वाथी (2023), और विरुपाक्ष (2023) जैसी सफल फिल्मों में नज़र आई हैं। उन्होंने विरुपाक्ष में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का संतोषम फिल्म अवॉर्ड भी जीता।

संयुक्ता मेनन की आने वाली फिल्में

संयुक्ता आखिरी बार अखंड 2 और नारी नारी नादुमा मुरारी में नज़र आई थीं। स्वयंभू के अलावा, वह काजोल, राम, बेंज के साथ महारानी: क्वींस ऑफ क्वींस और स्लम डॉग: 33 टेंपल रोड जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगी।

स्वयंभू के बारे में

भरत कृष्णमाचारी द्वारा डायरेक्टेड, स्वयंभू एक पीरियड वॉर ड्रामा है जिसे भुवन और श्रीकर ने पिक्सेल स्टूडियो के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इससे पहले, निखिल सिद्धार्थ ने बताया था कि उन्होंने और संयुक्ता दोनों ने फिल्म में अपने रोल के लिए लगभग दो साल तक कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग ली है।

फिलहाल, फैंस इस रहस्यमयी निशान के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं, जबकि एक्ट्रेस अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं।