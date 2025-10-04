Sanskrit Bhawan Inaugurate : राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा करेंगे पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन का उद्घाटन

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता पंडित विनोद शर्मा तथा विधायक शक्ति रानी शर्मा करेंगे

Jind News(आज समाज) जींद। श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामरायेमें पांच अक्टूबर रविवार को पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन (एआई) का भव्य शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रात: 10 बजे होगा। इस अवसर पर मुख्यअतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता पंडित विनोद शर्मा तथा विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा की जाएगी।

आयोजन मील का पत्थर होगा साबित

महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अनुसार यह शिलान्यास समारोह शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। समाज को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम के लिए विशेष आह्वान किया गया है।

आयोजन में फूलकुमार शास्त्री, नरेंद्र नाथ शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, सुरेंद्र गौतम, मनोज शर्मा एडवोकेट, कमल गौतम, गौरव शर्मा, कमल कुमार शर्मा, अशुतोष शर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र कौशिक, जितेंद्र शर्मा समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सकें। यह शिलान्यास समारोह केवल ब्राह्मण समाज ही नही बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है।

