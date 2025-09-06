Asia Cup 2025 Live Update : भारतीय टीम में संजू सैमसन को खेलना जरूरी : गावस्कर

कहा, इस विकेटकीपर बल्लेबाज की टीम में रहने की बहुत अहमियत

Asia Cup 2025 Live Update (आज समाज), खेल डेस्क : 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए टीम इंडिया यूएई पहुंच चुकी है। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई से होने वाले मैच के साथ करनी है। इस बार एशिया कप टी-20 प्रारूप में खेला जा रहा है। इसके चलते टीम प्रबंधन को टीम बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी है।

यही कारण है कि टीम के अनुभवी बल्लेबाज और विकेटकीपर की भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन को अंतिम 11 में स्थान मिलता मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि संजू का चयन टीम में हो चुका है लेकिन शुभमन गिल की वापसी से संजू के खेलने पर संशय बन रहा है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाजर सुनील गावस्कर ने संजू सैमसन का पक्ष लेते हुए उन्हें अंतिम 11 में जगह देने की वकालत की है।

संजू सैमसन को लेकर ये बोले गावस्कर

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप के दौरान संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में शामिल करने की वकालत की है। गावस्कर का कहना है कि सैमसन उस काबिलियत के खिलाड़ी हैं जिन्हें अगर 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है तो आप उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर नहीं रख सकते हैं। हालांकि, गावस्कर का कहना है कि सैमसन अभिषेक और गिल के बाद तीसरे नंबर पर उतर सकते हैं।

गावस्कर ने कहा, अगर आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को कोर टीम में लेते हैं तो आप उन्हें रिजर्व में नहीं छोड़ सकते। हां, मुझे लगता है कि किसी भी चयन समिति के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द है कि आपके पास दो काबिल बल्लेबाज हों और संजू सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी हो जो शायद तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सके और जरूरत पड़ने पर छठे नंबर पर फिनिशर के तौर पर उतर सके। जितेश ने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है जहां वह बहुत अच्छा खेले। मुझे लगता है कि यह दौरे की चयन समिति के लिए एक सुखद सिरदर्द है।

संजू की फार्म बताएगी उनका भविष्य

गावस्कर का मानना है कि सैमसन को कम से कम कुछ मैच तो मिलेंगे ही। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शायद सैमसन को कम से कम पहले कुछ मैचों के लिए जितेश से पहले मौका मिल जाएगा और फिर बाकी टूनार्मेंट में उनकी फॉर्म पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वे सैमसन को तीसरे नंबर पर और तिलक को पांचवें या छठे नंबर पर फिनिशर के रूप में रखने के बारे में सोच रहे होंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या भी टीम में हैं। इसलिए हार्दिक शायद फिर से पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।

इस तरह रहेगा भारत का अभियान

भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूनार्मेंट में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

