Sanjay Dutt 18 Marriage Anniversary: 18वीं शादी की सालगिरह पर Sanjay Dutt का दिल जीतने वाला पोस्ट, पत्नी संग शेयर की प्यारी यादें

Sanjay Dutt 18 Marriage Anniversary: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, जो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों धुरंधर और द राजा साब के लिए चर्चा में हैं, ने एक बार फिर एक खूबसूरत पर्सनल पोस्ट से दिल जीत लिया है। अपनी 18वीं शादी की एनिवर्सरी के मौके पर, एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी मान्यता दत्त और उनके परिवार के साथ कई प्यारी तस्वीरें शेयर कीं।

संजय दत्त ने शेयर किए प्यारे फैमिली मोमेंट्स

View this post on Instagram A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में, संजय दत्त अपनी पत्नी के साथ कई फ्रेम में पोज देते हुए देखे जा सकते हैं। एक फोटो में एक्टर अपने बच्चों के साथ भी हैं, जो पोस्ट को और भी खास बनाता है। फैमिली तस्वीरों ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कपल के लिए प्यार और शुभकामनाएं भेजीं।

अपनी पत्नी के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट

फोटो के साथ, संजय दत्त ने अपनी पत्नी के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा, “हैप्पी एनिवर्सरी। आप हमेशा ज़िंदगी में मेरी ताकत रही हैं। आप हर खुशी और दुख में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रहीं। जब मैं गिरा, तो आपने मुझे उठाया।

आपने मुझे सबसे प्यारे बच्चे दिए। हम ज़िंदगी की हर चुनौती में एक टीम की तरह साथ खड़े रहते हैं। मेरे साथ रहने और मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम साथ में कई खूबसूरत पल बिताते रहें। लव यू, मां। जय भोलेनाथ।” यह पोस्ट एक्टर के अपनी पत्नी के साथ गहरे रिश्ते और उनके लिए उनकी पत्नी के सपोर्ट के महत्व को दिखाता है।

संजय दत्त और मान्यता दत्त की लव स्टोरी

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि संजय दत्त और मान्यता दत्त ने लगभग दो साल तक डेटिंग करने के बाद 2008 में शादी की थी। 2010 में, इस कपल के जुड़वां बच्चे हुए—एक लड़का और एक लड़की। यह संजय दत्त की दूसरी शादी है।

इससे पहले उन्होंने 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी की थी, जिनका 1996 में दुखद निधन हो गया। एनिवर्सरी पोस्ट को फैंस और सेलिब्रिटीज से बहुत प्यार मिल रहा है, कई लोगों ने इस कपल को ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव में एक साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए इंस्पिरेशन बताया है।