Sanjay Dutt: 15 साल पहले आई संजय दत्त की कॉमेडी फिल्म, बुरी तरह हुई थी फ्लॉप

3 करोड़ कमाने में निकल गए थे पसीने, एक हफ्ते में थिएटर से हो गई थी बाहर

Sanjay Dutt, (आज समाज), मुंबई: अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर संजय दत्त ने बहुत सी ऐसी फिल्में दीं, जो आॅडियंस के बीच आज भी पॉपुलर हैं। लेकिन संजू बाबा ने अपने पूरे एक्टिंग के करियर में हिट से ज्यादा फ्लॉप मूवीज दी हैं, जिनका बॉक्स आॅफिस पर बहुत बुरा हाल हुआ। एक वक्त तो ऐसा भी था जब संजय दत्त ने साल 2013 से लेकर साल 2022 तक लगातार फ्लॉप 10 फिल्में दे डालीं।

लेकिन हम आज संजय दत्त की उस फिल्म के बारे में आपको बताएंगे जो 2011 में आई थी। ये एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे बनाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था। लेकिन इस फिल्म का बॉक्स आॅफिस पर इतना बुरा हाल हुआ कि ये एक हफ्ते में थिएटर से बाहर हो गई थी।

संजय दत्त साल 2011 में तीन फिल्में लेकर आए, जिनमें एक डबल धमाल, रास्कल्स और चतुर सिंह टू स्टार शामिल है। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स आॅफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन हम आपको चतुर सिंह टू स्टार के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका थिएटर और बॉक्स आॅफिस पर ऐसा हाल रहा कि ये संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर कहलाई।

संजय दत्त की सबसे बड़ी डिजास्टर

19 अगस्त 2011 में रिलीज हुई संजय दत्त की चतुर सिंह टू स्टार की वजह से मेकर्क को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। कमाई तो दूर की बात है, इस फिल्म ने तो अपना बजट निकालने में दम तोड़ दिया था। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा, अमीषा पटेल, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, गुलशन ग्रोवर और संजय मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। चतुर सिंह टू स्टार संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर कहलाई थी।

चतुर सिंह टू स्टार बजट और कलेक्शन

अजय चंदोक के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 23 करोड़ रुपये थे। लेकिन इसकी कहानी आॅडियंस को इतनी बकवास लगी कि इसने दुनियाभर में कुल 3.17 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये मूवी कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसे कटऊु पर 1.9 रेटिंग मिली है।

चतुर सिंह टू स्टार कहानी

चतुर सिंह टू स्टार एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें संजय दत्त ने एक मूर्ख लेकिन पुलिस डिटेक्टिव चतुर सिंह की भूमिका निभाई है। यह कहानी साउथ अफ्रीका में एक भ्रष्ट राजनेता की हत्या और हीरों की तस्करी के मामले को सुलझाने के लिए चतुर सिंह के पागलपन भरे मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें अमीषा पटेल भी लीड रोल में नजर आई। संजय दत्त की ये मूवी हॉलीवुड फिल्म द पिंक पैंथर (2006) से इंस्पायर्ड थी।

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