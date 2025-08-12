Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को फ्री दिए जाएंगे सैनिटरी पैड

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री में सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। सैनिटरी पैड छठी से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को दिए जाएंगे। यह निर्णय गत दिवस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लिया गया।

बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महिपाल ढांडा और श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

6 मिनी और 29 बसें 52 सीटर खरीदने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपए की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल और 20 केवीए ट्रांसफार्मर्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर खर्च किए जाएंगे 3.20 करोड़ रुपए

बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

