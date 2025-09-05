Flood Diasaster in Punjab : पंजाब के बाढ़ पीडि़तों की मदद के लिए आगे आई सांगवान खाप

संकट के समय एक-दूसरे की मदद के लिए एकजुट होना ही है सच्ची मानव सेवा: सोमबीर सांगवान

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी।खाप ने लोगों से अपील की है कि वे नकदी के बजाय सीधे राशन और अन्य आवश्यक सामान भेजकर बाढ़ पीडि़तों की सहायता करें। इस नेक पहल की घोषणा गांव खेड़ी बूरा स्थित सांगू धाम में आयोजित सांगवान खाप की एक महत्वपूर्ण बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमबीर सांगवान ने सभी सरपंचों, नंबरदारों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों से आगे आकर बाढ़ पीडि़तों की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमें अपने पड़ोसी राज्य के भाई-बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए। बैठक का संचालन खाप के सचिव नरसिंह सांगवान ने किया। सांगवान खाप के प्रधान सोमबीर सांगवान व सचिव नर सिंह सांगवान ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि मदद के लिए नकदी इक्क्ठा करने के बजाय, हर गांव अपने स्तर पर सीधे राशन और अन्य राहत सामग्री इक्क्ठा करेगा।

एकत्रित की गई सामग्री को बाढ़ पीडि़तों की मदद के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की सहायता से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा

यह सामग्री सीधे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दान की गई वस्तुएं जरूरतमंदों तक सीधे और बिना किसी देरी के पहुंच सकें। उन्होंने बताया कि एकत्रित की गई सामग्री को बाढ़ पीडि़तों की मदद के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की सहायता से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। इस कदम से पारदर्शिता बनी रहेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सहायता सही लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सांगवान खाप की यह पहल हरियाणा और पंजाब के बीच भाईचारे और आपसी सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण साबित होगी तथा यह स्पष्ट करेगी कि संकट के समय एक-दूसरे की मदद के लिए एकजुट होना ही सच्ची मानव सेवा है।

बैठक के दौरान पंजाब में आई भीषण बाढ़ के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। खाप के सदस्यों ने इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर दिलबाग प्रधान बिरही-22, सूरजभान झोझू-13, राज सिंह सांगवान बिरही कला, रणधीर व अरूण अधिवक्ता मानकावास, रणधीर घिकाड़ा, सुरेंद्र सचिव कुब्जा नगर, राम सिंह प्रधान तिवाला, संदीप सरपंच खेड़ी बूरा, सुंदर प्रधान, कुलदीप सरपंच प्रतिनिधि खेड़ी बत्तर, बीरभान साहब खेड़ी बूरा, विकास सरपंच मैहड़ा, सुरेंद्र मैहड़ा, कैप्टन जयभगवान, सुरेंद्र सरपंच प्रतिनिधि बिहरी कलां, धर्मेंद्र, रामकिशन खेड़ी बूरा, यशवीर सरपंच अख्यतारपुरा, अजीत, जयभगवान मानकावास, राजेश सरपंच साहुवास, जयवीर साहुवास, प्रदीप सरपंच सौंफ, रामभक्त नंबरदार, रणधीर, जगबीर, सत्यनारायण राजपूत, बलबीर पूर्व पंच खेड़ी बूरा, राघवेंद्र सिंह खेड़ी बूरा, देवी सिंह आचार्य आदमपुर, सतेंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

