Chandigarh News : श्री आनंदपुर साहिब में संगत को मिल रही निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं

श्री आनंदपुर साहिब में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित समागमों के दौरान जरूरतमंद मरीजों की सुविधा के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य एवं इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। श्री आनंदपुर साहिब और रोपड़ में क्रिटिकल केयर सेवाओं के अलावा रोपड़, कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने समागम स्थलों पर 24 घंटे सेवाएं देने के लिए 19 अतिरिक्त आम आदमी क्लीनिक स्थापित करके ओपीडी सेवाओं का व्यापक नेटवर्क बनाया गया है।

एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीजों ने उठाया लाभ

उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर को कुल 1,111 मरीजों ने इन क्लीनिकों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया और लगभग 100 लैब टेस्ट भी किए गए। आंखों की मुफ्त जांच पहल (निगाह लंगर) के तहत कुल 522 व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई और कुल 390 चश्मे वितरित किए गए। जिला अस्पताल रोपड़ में एक मरीज की मोतियाबिंद की सर्जरी भी की गई।

मजबूत एंबुलेंस नेटवर्क किया स्थापित

पंजाब सरकार ने एक मजबूत एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें 24 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसें और 7 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसें शामिल हैं, जो 24 घंटे रणनीतिक स्थानों पर संगत की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा विशेष रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। चिकित्सीय इमरजेंसी के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 98155-88342 लोगों की सेवा के लिए निरंतर जारी रहेगा।

हाईटेक कंट्रोल रूम किया गया स्थापित

यह हाई-टेक कंट्रोल रूम एक व्यापक निगरानी प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसमें चेहरे की पहचान वाले 300 एआई-आधारित सीसीटीवी कैमरे, निरंतर ट्रैकिंग के लिए 10 पैन-टिल्ट-जूम (पीटीजेड) कैमरे और सभी एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर 25 आॅटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे शहर की व्यापक हवाई निगरानी के लिए 7 समर्पित ड्रोन टीमों को भी तैनात किया गया है।

एसएसपी ने आगे कहा कि सख्त प्रबंधन और त्वरित समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहिब को योजनाबद्ध तरीके से 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर अपने सब-कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क के साथ एक स्वतंत्र सुरक्षा इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिससे मुख्य कमांड सेंटर को लगातार वास्तविक समय की जानकारी और वीडियो फीड प्राप्त होती रहेगी।

