ASI Sandeep Lather Suicide Case: पोस्टमार्टम के लिए माने संदीप के परिजन, शव पीजीआई मॉर्चरी में शिफ्ट

जींद के जुलाना में होगा अंतिम संस्कार

ASI Sandeep Lather Suicide Case, (आज समाज), रोहतक: एएसआई संदीप लाठर के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हो गए है। देर रात शव को संदीप लाठर के मामा के घर से पीजीआई मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब प्रशासन की कोशिश है कि गुरुवार को जल्द से जल्द शव का पोस्टमॉर्टम हो जाए। प्रशासन को आशंका है कि कहीं परिजन अब आरोपियों के अरेस्ट या अन्य कार्रवाई की मांग पर न अड़ जाएं। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कोशिश रहेगी कि गुरुवार सुबह 8 बजे से पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाए।

12 बजे जींद के जुलाना में अंतिम संस्कार होगा। यह एएसआई संदीप लाठर का पैतृक गांव है। मौके की नजाकत को देखते हुए लाढ़ौत, पीजीआई और जुलाना में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को परिवार के दबाव में दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार समेत अन्य परिजनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

देर रात सीएम के ओएसडी पहुंचे परिजनों से मिलने

एफआईआर दर्ज होने के बाद एएसपी शशि शेखर और एसडीएम आशीष कुमार गांव लाढ़ौत पहुंचे। उन्होंने संदीप के परिजनों को बंद कमरे में बातचीत की। परिजनों को बताया गया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। काफी देर तक परिजनों को पोस्टमॉर्टम के लिए मनाने के प्रयास किए गए। तब जाकर देर रात सहमति बनी।

मंगलवार को संदीप ने किया था सुसाइड, आईपीएस पूरन कुमार पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

बता दें कि एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर करीब एक बजे धामड़ रोड पर अपने मामा के खेत में बने कोठड़े की छत पर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया और 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा। संदीप ने आईपीएस वाई. पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

संदीप ने वीडियो में कहा

संदीप ने वीडियो में कहा, आज भगत सिंह जिंदा होते तो उन्हें शर्म आती कि हम किन लोगों के लिए लड़े। मैं भगत सिंह का फैन हूं। सक्षम हूं, जमींदार का बेटा हूं। ईमानदारी की लड़ाई में अपनी कुबार्नी देने जा रहा हूं। मुझे बहुत फख्र है। अलविदा दोस्तों, अगले जन्म में आएंगे तब भी ऐसी ही लड़ाई लड़ेंगे।

इन पर दर्ज की गई एफआईआर

हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर (42) को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत चार पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट संदीप की पत्नी संतोष ने लिखाई है। हालांकि, परिजन अभी संदीप को शहीद का दर्जा, पत्नी को नौकरी और आर्थिक मदद का लिखित आश्वासन भी चाहते हैं।