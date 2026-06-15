Sanchita Ugale Suicide: आखिरी पोस्ट में दिखीं बेहद खुश, संचिता उगाले के अचानक निधन ने सभी को किया स्तब्ध

Sanchita Ugale Suicide: पॉपुलर टीवी शो और फिल्मों में अपने रोल के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस संचिता उगले की अचानक मौत से टेलीविजन इंडस्ट्री सदमे में है। एक्ट्रेस सिर्फ 30 साल की थीं।

संचिता ने टेलीविजन ड्रामा में यादगार परफॉर्मेंस के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और सिनेमा की दुनिया में भी कदम रखा था। उनके निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस में दुख की लहर दौड़ गई है।

एक्ट्रेस अपने मुंबई घर पर मृत पाई गईं

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, संचिता उगले 15 जून की सुबह अपने मुंबई घर पर मृत पाई गईं। अधिकारियों ने उनकी मौत के हालात की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

आखिरी वीडियो ने फैंस को इमोशनल कर दिया

इस दुखद घटना को और भी दिल दहला देने वाला यह है कि अपनी मौत की खबर आने से कुछ घंटे पहले ही, संचिता ने सोशल मीडिया पर एक खुशनुमा वीडियो शेयर किया था।

क्लिप में, एक्ट्रेस मुस्कुराती हुई और एनर्जी से भरी हुई दिख रही थीं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पॉपुलर गाने “राधा” पर एक रील बनाई थी। हाथ में कैमरा पकड़े हुए, वह उस पल का आनंद लेती दिख रही थीं, जिससे फैंस उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस और उसके बाद आई दुखद खबर के बीच के अंतर को देखकर हैरान रह गए। यह वीडियो तब से वायरल हो गया है, जिसमें अनगिनत फैंस ने यकीन नहीं किया और उनके जाने का दुख जताया।

टेलीविजन में एक शानदार करियर

संचिता उगले ने कई पॉपुलर टेलीविजन शो से पहचान बनाई। कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे सीरियल में उनके काम को दर्शकों ने सराहा।

उन्होंने दंगल टीवी के शो दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में सुकून के रोल से भी दर्शकों का मनोरंजन किया, जिससे छोटे पर्दे पर उनकी मौजूदगी और मजबूत हुई।

उन्होंने फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई

टेलीविजन के अलावा, संचिता ने फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘छावा’ में ताराबाई का किरदार निभाया, जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में थे। उनके डेडिकेशन और वर्सेटिलिटी ने उन्हें ऑडियंस और कलीग्स दोनों से तारीफें दिलाईं।

फैंस को दुख सहने में मुश्किल हो रही है

संचिता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं और अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की फोटो और वीडियो के जरिए फैंस से जुड़ी रहती थीं।

यह बात कि वह अपनी आखिरी पोस्ट में खुश और बेफिक्र दिख रही थीं, कई लोगों के लिए उनके जाने की खबर को समझना और भी मुश्किल बना दिया है। जैसे-जैसे श्रद्धांजलि आ रही है, फैंस और शुभचिंतक उन्हें न सिर्फ उनके काम के लिए बल्कि अपने आस-पास के लोगों के लिए लाए गए प्यार और पॉजिटिविटी के लिए भी याद कर रहे हैं।

उनका अचानक निधन इस बात की दिल दहला देने वाली याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है, और अपने पीछे अनगिनत बिना जवाब वाले सवाल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता।