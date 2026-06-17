Sanchita Ugale News: बंद कमरे में कैद था दर्द, संचिता उगले की मौत से पहले की कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

Sanchita Ugale News: टेलीविज़न एक्ट्रेस संचिता उगले की अचानक मौत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे में है। उनकी मौत के आस-पास के हालात की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन उनकी एक सबसे करीबी दोस्त के नए खुलासे से पता चला है कि एक्ट्रेस अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीनों में किस इमोशनल उथल-पुथल का सामना कर रही थीं।

एक इमोशनल बातचीत में, एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने संचिता के साथ अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बात की और ऐसी बातें शेयर कीं जो एक्ट्रेस की दुखद मौत से पहले उनके मन की हालत की परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती हैं।

एक दोस्ती जो समय के साथ गहरी हुई

इंद्राक्षी ने संचिता से पहली मुलाकात को एक टेलीविज़न प्रोजेक्ट के मॉक शूट के दौरान याद किया जो कभी एयर नहीं हुआ। जो एक प्रोफेशनल बातचीत के तौर पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई, दोनों ने अपने अनुभवों को शेयर करके एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस किया और सालों तक जुड़े रहे।

जब संचिता को टेलीविज़न शो सजन घर में लीड रोल मिला, तो इंद्राक्षी विदेश में थीं और उन्होंने उन्हें नए मौके के लिए बधाई दी। उनके मुताबिक, संचिता इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुश थीं और अपने करियर के इस नए चैप्टर का इंतज़ार कर रही थीं।

अचानक शो छोड़ने से सवाल उठे

कुछ महीने बाद, इंद्राक्षी को पता चला कि शो के मेकर्स एक नई लीड एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। इस डेवलपमेंट से हैरान होकर, उन्होंने तुरंत संचिता से बात की, जिन्होंने शुरू में शो छोड़ने का कारण हेल्थ प्रॉब्लम बताया।

हालांकि, जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, संचिता ने कथित तौर पर बताया कि पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा था।

मेंटल हैरेसमेंट के आरोप

इंद्राक्षी के मुताबिक, संचिता ने उन्हें बताया कि एक को-एक्टर के व्यवहार की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें मेंटली हैरेसमेंट और इमोशनली थकान महसूस हो रही थी।

इंद्राक्षी ने आगे आरोप लगाया कि संचिता ने इस सिचुएशन से जुड़े स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर किए थे, जिससे पता चलता है कि उनके लिए स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था।

टेलीविज़न इंडस्ट्री में खुद भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करने के बाद, इंद्राक्षी ने कहा कि वह तुरंत समझ गईं कि उनकी दोस्त कितना इमोशनल बोझ उठा रही है।

प्रोडक्शन टीम को खबर थी

इंद्राक्षी ने बताया कि उन्होंने संचिता को इस मामले की फॉर्मल रिपोर्ट करने के लिए हिम्मत दी थी। हालांकि, संचिता ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उन्होंने प्रोडक्शन टीम के सदस्यों को पहले ही बता दिया था और कोई खास कार्रवाई नहीं हुई।

अपने काम से प्यार करने और शो जारी रखने की इच्छा के बावजूद, संचिता को कथित तौर पर शो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह स्थिति उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डाल रही थी।

क्या फाइनेंशियल झगड़े ने स्ट्रेस बढ़ाया?

एक और बात जो सामने आई है, वह एक को-एक्टर से जुड़ा कथित फाइनेंशियल झगड़ा है। इंद्राक्षी का मानना ​​है कि संचिता से उधार लिए गए पैसे वापस न मिलने के बाद टेंशन बढ़ गई होगी।

हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह हर डिटेल कन्फर्म नहीं कर सकतीं, उन्होंने कहा कि इस झगड़े ने एक्ट्रेस की ज़िंदगी में बढ़ते स्ट्रेस में योगदान दिया होगा।

डिप्रेशन, एंग्जायटी और आइसोलेशन

उनकी दोस्त के मुताबिक, लंबे समय तक स्ट्रेस का संचिता की सेहत पर साफ असर पड़ रहा था। कहा जाता है कि मौत से पहले के महीनों में वह एंग्जायटी, इमोशनल थकान और डिप्रेशन के लक्षणों से जूझ रही थीं।

इंद्राक्षी ने याद किया कि उनकी आखिरी बातचीत के दौरान, संचिता ने महाबलेश्वर की एक छोटी ट्रिप पर जाने और लौटने पर ऑडिशन फिर से शुरू करने की बात की थी। भविष्य को लेकर उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करने के बावजूद, वह अजीब तरह से अलग-थलग लग रही थी और घर से बाहर निकलने में हिचकिचा रही थी।

कथित तौर पर इंद्राक्षी ने कहा, “वह उदास और बेचैन लग रही थी। मैंने उसे घर भी बुलाया था, लेकिन वह बाहर कदम नहीं रखना चाहती थी। पीछे मुड़कर देखने पर, ऐसा लगता है कि वह अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रही थी।”

लीक हुई चैट और अभी भी सवाल

को-एक्टर उज्ज्वल शर्मा से जुड़ी कथित लीक हुई चैट की रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आने के बाद भी इस मामले ने ध्यान खींचा है। कथित तौर पर बातचीत में दोनों के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जिक्र था, जबकि सोशल मीडिया पर उनके पर्सनल रिश्ते के बारे में भी अटकलें लगाई गईं।

हालांकि, उज्ज्वल शर्मा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और संचिता की मौत के हालात से खुद को जोड़ने वाले दावों को खारिज कर दिया है।

जैसे-जैसे जांच जारी है, कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। फिलहाल, संचिता उगले की दुखद मौत ने अपने पीछे दुख, अटकलें और यह साफ करने की बढ़ती मांग छोड़ दी है कि उनके जीवन के आखिरी चैप्टर में असल में क्या हुआ था।