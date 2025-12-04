Sanchar Saathi Update : करीब 200 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका संचार साथी ऐप

Sanchar Saathi Update ,आज समाज : आजकल हर भारतीय के लिए फोन चोरी, फेक कॉल और फ्रॉड मैसेज का खतरा एक बड़ी चिंता बन गया है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि असली खतरा कब और कैसे उन पर आ जाता है।

इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक पावरफुल सिक्योरिटी टूल के तौर पर संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप आपके मोबाइल की सिक्योरिटी सीधे आपके हाथों में रखता है, और पिछले 24 घंटों में इसके डाउनलोड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी इस खबर को आपके लिए बहुत ज़रूरी बनाती है।

सरकार का बड़ा यू-टर्न

पहले, केंद्र सरकार ने सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना ज़रूरी कर दिया था। हालांकि, सरकार ने अब यह बड़ा फैसला वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोगों ने ऐप को तेज़ी से डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। अब, आप चाहें तो ऐप को अपने फोन में रख सकते हैं, या न चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मजबूरी नहीं है।

डाउनलोड काउंट 15 मिलियन से ज़्यादा

सरकारी डेटा के मुताबिक, संचार साथी पोर्टल को अब तक करीब 200 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है, जबकि ऐप का डाउनलोड काउंट 15 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। ऐप की मदद से सरकार ने 17.5 मिलियन नकली मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक किए हैं और 3 मिलियन चोरी हुए फोन के बारे में शिकायतें दर्ज की हैं। इनमें से 750,000 फोन रिकवर किए गए हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यह डेटा ऐप की ताकत का पक्का सबूत है।

चाहे आपके पास नया फोन हो या पुराना, संचार साथी आपकी मोबाइल पहचान को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अक्सर, हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, या कोई चोरी हुए फोन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। यह ऐप आपको इन सभी खतरों से बचाता है। ऐप में आप क्या कर सकते हैं:

KYM (Know Your Mobile)

आप किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि वह असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्टेड है। यह फ़ीचर सेकंड-हैंड फ़ोन खरीदने वालों के लिए बहुत काम का है।

आपके नाम पर नंबर

यह फ़ीचर सीधे आपको दिखाता है कि आपके ID प्रूफ़ पर कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। अगर आपको कोई इनवैलिड या अनचाहा नंबर दिखता है, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

चोरी/खोए हुए फ़ोन को ब्लॉक करना

अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है या खो गया है, तो आप इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इस ऐप से इसे सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं।

फ्रॉड कॉल और मैसेज की रिपोर्ट करें

अगर आपको कोई फेक कॉल, स्पैम मैसेज या संदिग्ध मोबाइल नंबर मिलता है, तो आप सीधे ऐप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कोई विदेशी नंबर जो भारतीय नंबर जैसा दिखता है

कभी-कभी आपको कोई कॉल आता है जो भारतीय नंबर जैसा दिखता है, लेकिन असल में एक इंटरनेशनल कॉल होता है। आप संचार साथी के ज़रिए भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

यह भी पढ़े : EPFO Update : आधार और UAN लिंक करना अनिवार्य , प्रोविडेंट फंड पर पड़ सकता है असर