Samyukta Kisan Morcha raised a roar : संयुक्त किसान मोर्चा ने भरी हुंकार, गायब हुई ट्रिपल इंजिन की सरकार

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क ) बाढड़ा। उपमंडल समेत समस्त जिले में बरसात से प्रभावित किसानों की सुध न लेने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ट्रिपल इंजिन सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ आज बुरे दौर में सारी भाजपा सरकार नदारद है और अन्नदाता बुरे दौर में आंसु बहा रहे हैं लेकिन समय आने पर इसका जवाब लिया जाएगा।

आज भी किसान आंदोलन करने पर मजबूर हैं

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कस्बे के जुई रोड़ स्थित मंडी में खरीफ 2023 कपास बीमा क्लेम में घोटाले की जांच व मौजूदा खरीफ सीजन की फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर संचालित 49 वें दिन के धरने की संयुक्त अध्यक्षता ओमप्रकाश खोरड़ा महीपाल कारी ने की संचालन कामरेड रामपाल सिंह धारणी ने किया।आंदोलनकारी किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा अध्यक्ष मा. रघबीर श्योराण काकड़ौली कहा कि आज भी किसान आंदोलन करने पर मजबूर हैं किसान देश का अन्नदाता है सरकार को किसानों कि मांगों पर विचार करना चाहिए किसान पिछले 49 दिनों से धूप बरसात में धरने पर डेट हुए हैं किसान और कहा 2023 कपास बीमा क्लेम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सत्ताधारियों से मिल कर ,चुनाव आचार संहिता के चलते, जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर, 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया।

इतना ही नहीं हरियाणा भर में वर्ष 2022- 23 में जहां फसल बीमा क्लेम 2497 करोड़ रुपये मिला, चुनावी वर्ष 2023-24 में यह क्लेम सिर्फ 224 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि खेती को डब्लूटीओ से बाहर लाने, नयी कृषि विपणन नीति रद्द करने, मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, किसानों का कर्ज माफ करने, बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने, किसानों मजदूरों को बिजली बिल से मुक्त करने की मांग की गई। आज के धरने पर पूर्व प्राचार्य हवा सिंह, किसान नेता ब्रह्मपाल बाढड़ा, भूप सिंह दलाल धारणी, सीटू नेता सुमेर सिंह धारणी, धन सिंह, नसीब कारीमोद, जयसिंह हंसावास, हवा सिंह, प्रताप सिंह, रमेश कुमार भाम्भू, राजेश कुमार, ओमप्रकाश खोरड़ा, वेद सिंह नंबरदार, महीपाल कारी, महावीर, ओमप्रकाश नंबरदार चरखी, सतबीर भांडवा, जोरा सिंह आदि मौजूद रहे।

मौजूदा नुकसान के लिए विशेष पैकेज जारी करे प्रदेश सरकार

श्योराण खाप पच्चीस अध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह बेरला की अगुवाई में आंदोलनकारी किसानों ने बताया कि लगातार चल रही बरसात ने उनकी खरीफ सीजन की सभी फसलों को बर्बाद कर दिया है और उसका खामियाजा गरीब किसानों को भगुतना पड़ रहा है। सरकारीतंत्र किसानों के नुकसान की तरफ आंख बंद किए हुए है जो न्यायसंगत नहीं है।

उपमंडल क्षेत्र में लगातार चल रही बरसात ने किसानों की खरीलफ सीजन की सभी फसलों को खराब करने से उच्च उत्पादन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगस्त माह के दूसरे सप्ताह से शुरु हुई बरसात ने 4 सितंबर तक लगातार संचालित रहने से इस क्षेत्र में पकी हुई बाजरे की फसल के पौद्यों में ही दोबारा बाजरा अंकुरित हो गया वहीं कपास, ग्वार के पौद्यों पर नाममात्र फल आने व उनके भी जमीन पर बिछने से किसानों का हौंसला डगमगा गया है और अब वह इंद्रदेव से मौसम साफ होने की प्रार्थना कर रहा है ताकि वह इन खेतों को साफ कर रबी सीजन की फसलों की तैयारी कर सके।

