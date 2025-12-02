Samsung TriFold 5G: Samsung का ट्राइफोल्ड 5G स्मार्टफोन आया सामने, 10-इंच स्क्रीन और दमदार बैटरी

Samsung TriFold 5G: सैमसंग ने एक बार फिर अपने पहले ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड के लॉन्च के साथ स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचा दी है। मंगलवार को पेश किया गया यह फ्यूचरिस्टिक डिवाइस दो बार फोल्ड होता है और इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड की पहली सेल इस महीने के आखिर में साउथ कोरिया में शुरू होगी।

डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा 10.0-इंच का इनर डिस्प्ले है, जो इसे पूरी तरह से खोलने पर टैबलेट जैसा लगता है। बाहर की तरफ, इसमें 6.5-इंच का कवर डिस्प्ले है। फ़ोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट है, जो एडवांस्ड 3nm प्रोसेस पर बना है। यहाँ सैमसंग के नए ट्राई-फोल्ड फ्लैगशिप में क्या-क्या है, इसकी डिटेल में जानकारी दी गई है।

सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड: खास स्पेसिफिकेशन्स

मेन डिस्प्ले (खुला हुआ) 10.0-इंच QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X, 120Hz अडैप्टिव, 1600 nits पीक

कवर डिस्प्ले (फोल्ड किया हुआ) 6.5-इंच FHD+ डायनामिक AMOLED 2X, 120Hz अडैप्टिव, 2600 nits पीक

प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर गैलेक्सी (3nm)

रैम और स्टोरेज 16GB रैम 1TB / 512GB स्टोरेज के साथ (माइक्रोSD नहीं)

रियर कैमरा 200MP वाइड + 12MP अल्ट्रा-वाइड + 10MP टेलीफोटो (3× ऑप्टिकल ज़ूम, 30× स्पेस ज़ूम तक)

फ्रंट कैमरा 10MP (कवर स्क्रीन) + 10MP (मेन स्क्रीन)

बैटरी 5,600mAh थ्री-सेल सिस्टम

चार्जिंग 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग (30 मिनट में 50%), 15W वायरलेस

वॉटर रेजिस्टेंस IP48 (वॉटर रेजिस्टेंट, लिमिटेड डस्ट प्रोटेक्शन)

डिस्प्ले, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस

गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड में 10-इंच QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X इनर डिस्प्ले है जिसमें 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 1600 nits तक की ब्राइटनेस है, जो एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। 6.5-इंच का कवर डिस्प्ले भी उतना ही शानदार है, जो बेहतरीन आउटडोर विज़िबिलिटी के लिए 2600 nits की पीक ब्राइटनेस देता है।

यह डिवाइस Android 16-बेस्ड One UI 8 पर चलता है, डुअल SIM सपोर्ट करता है, और कवर डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 प्रोटेक्शन है। रियर पैनल सिरेमिक-ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह IP48 रेटिंग के साथ आता है, जो वॉटर रेजिस्टेंस देता है।

असल में, यह फोन गैलेक्सी के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट से पावर्ड है, जो एक फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर चिपसेट है जिसे टॉप-टियर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कैमरा कैपेबिलिटी

फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए, Galaxy Z TriFold में OIS के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा है, जो अल्ट्रा-डिटेल शॉट्स पक्का करता है। इसमें 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है जो 102-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू देता है और 10MP का टेलीफोटो कैमरा है जिसमें 3× ऑप्टिकल ज़ूम और 30× तक डिजिटल ज़ूम है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, Samsung ने कवर और अंदर के डिस्प्ले दोनों पर 10MP के फ्रंट कैमरे दिए हैं, जो किसी भी फोल्डिंग स्टेट में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5,600mAh की बैटरी है, जिसे थ्री-सेल सिस्टम के साथ ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यह 45W सुपर-फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज करता है, साथ ही 15W वायरलेस चार्जिंग भी है।