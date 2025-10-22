Samsung Galaxy XR Headset: सैमसंग ने अपना पहला गैलेक्सी XR हेडसेट किया लॉन्च, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और कीमत का खुलासा

Samsung Galaxy XR Headset: सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला गैलेक्सी XR हेडसेट लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ कंपनी एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) सेगमेंट में प्रवेश कर गई है। यह फ्यूचरिस्टिक डिवाइस वास्तविक दुनिया को ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तत्वों के साथ जोड़ता है, जिससे गेमिंग, मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव एप्लिकेशन के लिए एक इमर्सिव अनुभव मिलता है।
शानदार XR फीचर्स
अक्टूबर 2025 के गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अनावरण किया गया, गैलेक्सी XR सैमसंग का पहला एक्सटेंडेड रियलिटी हेडसेट है जो अपने डुअल इन-बिल्ट लेंस के माध्यम से AR विज़ुअल्स प्रोजेक्ट करने में सक्षम है। इस हेडसेट में हैंड-ट्रैकिंग सेंसर हैं,
जिससे उपयोगकर्ता सहज इशारों से ऐप्स और विजेट्स को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें शक्तिशाली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन XR2+ जेनरेशन 2 चिपसेट, 16GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है, और यह Android XR प्लेटफॉर्म पर चलता है।
कीमत और उपलब्धता
अमेरिका में कीमत: $1,799 (लगभग ₹1,58,000)
दक्षिण कोरिया में कीमत: KRW 2,690,000 (लगभग ₹1,65,000)
सैमसंग 12 महीने की EMI योजना भी दे रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत $149 (लगभग ₹13,000 प्रति माह) है।
फ़िलहाल, यह डिवाइस केवल अमेरिका और दक्षिण कोरिया में उपलब्ध है और प्रीमियम सिल्वर शैडो रंग में उपलब्ध है।
मुख्य विशेषताएँ
डिस्प्ले: 27 मिलियन पिक्सल वाला माइक्रो-OLED पैनल, 3552×3840 रिज़ॉल्यूशन और 90Hz तक रिफ्रेश रेट
रंग और दृश्य: 95% DCI-P3 रंग सरगम, 109° क्षैतिज और 100° ऊर्ध्वाधर दृश्य क्षेत्र
AI एकीकरण: अंतर्निहित Google Gemini AI सहायक
कैमरे: दो पास-थ्रू कैमरे, छह विश्व-उन्मुख ट्रैकिंग कैमरे और चार आई-ट्रैकिंग कैमरे
सुरक्षा: उन्नत आइरिस पहचान सुविधा
ऑडियो: स्पष्ट स्थानिक ध्वनि के लिए छह-माइक्रोफ़ोन ऐरे के साथ दो-तरफ़ा स्पीकर सेटअप
कनेक्टिविटी: वाई-फ़ाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट
बैटरी: 2 घंटे तक लगातार इस्तेमाल, 2.5 घंटे वीडियो प्लेबैक, और एक बाहरी बैटरी पैक के साथ आता है
हल्का डिज़ाइन
वज़न सिर्फ़ 545 ग्राम (बैटरी के लिए अतिरिक्त 302 ग्राम के साथ) पैक), गैलेक्सी XR को आराम और लंबे सत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एक नया रियलिटी अनुभव
सैमसंग गैलेक्सी XR हेडसेट AR और XR अनुभवों के एक अभूतपूर्व मिश्रण का वादा करता है, जो गेमर्स, मल्टीमीडिया प्रेमियों और क्रिएटर्स, सभी के लिए अगले स्तर का यथार्थवाद प्रदान करता है।
