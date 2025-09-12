 सिर्फ 14,499 से शुरू! सैमसंग ने पेश किया Galaxy F17 5G, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे

Galaxy F17 5G, आज समाज, नई दिल्ली: सैमसंग ने भारत में अपने नए Galaxy F17 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने का एलान किया है। यह डिवाइस AI-संचालित फीचर्स, स्लिम डिज़ाइन और किफायती कीमत के साथ आता है ताकि बजट के प्रति जागरूक 5G यूजर्स को आकर्षित किया जा सके।

कीमत और उपलब्धता

गैलेक्सी F17 5G के 4GB + 128GB वैरिएंट की कीमत ₹14,499 और 6GB + 128GB मॉडल की कीमत ₹15,999 है। यह सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर नियो ब्लैक और वॉयलेट पॉप कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

लॉन्च ऑफर

ग्राहक HDFC बैंक कार्ड और UPI ट्रांजेक्शन पर ₹500 कैशबैक के साथ-साथ छह महीने की नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

प्रोसेसर: 5nm Exynos 1330 चिपसेट

डिस्प्ले: 6.7-इंच FHD+ सुपर AMOLED, 90Hz रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास विक्टस

बैटरी: 5,000mAh, 25W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ

कैमरा: 50MP OIS प्राइमरी + 5MP अल्ट्रा-वाइड + 2MP मैक्रो, 13MP फ्रंट

सॉफ्टवेयर: Android 15, One UI 7 के साथ

AI और अपडेट

गैलेक्सी F17 5G में गूगल जेमिनी, सर्कल टू सर्च और टैप एंड पे के साथ सैमसंग वॉलेट जैसे फ़ीचर शामिल हैं। सैमसंग ने छह साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा अपडेट देने का भी वादा किया है, जिससे यह डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए एक दीर्घकालिक निवेश साबित होता है।