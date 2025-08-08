Samsung India: सैमसंग इंडिया ने लांच किया 2025 साउंडबार लाइनअप

आधुनिक भारतीय घरों और देखने की आदतों के अनुरूप किया गया तैयार

Samsung India, (आज समाज), नई दिल्ली: सैमसंग ने भारत में अपनी 2025 साउंडबार शृंखला लांच की। नए उत्पाद एआई आॅडियो इंटेलिजेंस, अनुकूल डिजाइन और स्मार्ट होम इंटीग्रेशन में अगली पीढ़ी के नवाचार से लैस हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय घरों और देखने की आदतों के अनुरूप तैयार किया गया है। नई रेंज में फ्लैगशिप HW-Q990F और कन्वर्टिबल HW-QS700F मॉडल शामिल हैं।

यह नई रेंज रोजमर्रा के मनोरंजन को एक रोमांचक अनुभव में बदलने के लिए नवीनतम वैश्विक नवाचार लेकर आई है। इसमें सामग्री के अनुरूप वास्तविक समय पर ऑडियो ट्यूनिंग के लिए AI ध्वनि अनुकूलन भी सुविधा है।

प्राइस रेंज

सैमसंग के 2025 सैंडबार अब सैमसंग.कॉम, प्रमुख ऑफलाइन रिटेलर्स और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 14990 रुपये से शुरू होकर इसके प्रमुख HW-Q990F मॉडल के लिए 92990 रुपये तक है।

खासियत