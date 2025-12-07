Samsung Galaxy Z Fold 6 : स्मार्टफोन पर 37% डिस्काउंट के साथ 24,000 रुपये की बचत

Samsung Galaxy Z Fold 6, आज समाज : Flipkart की Buy Buy सेल खत्म होने में अभी तीन दिन बाकी हैं। इस सेल के दौरान, कस्टमर्स को स्मार्टफोन समेत कई कैटेगरी पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस बीच, Samsung Galaxy Z Flip 6 पर भी खास ऑफर दिया जा रहा है।

यह एक फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन है जिसे आप Flipkart से ₹24,000 तक की बचत पर खरीद सकते हैं। अगर आप इसे खरीदने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं या पहली बार फ्लिप फोन का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह सही समय है। यह एक लिमिटेड डील है जिसका आपको तुरंत फायदा उठाना चाहिए।

फ्लिपकार्ट बाय बाय सेल

Samsung का फोल्डेबल फोन ₹164,999 में लिस्टेड है। यह कीमत इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। आप इसे फ्लिपकार्ट की बाय बाय सेल में 37% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत ₹103,993 हो जाएगी।

बैंक ऑफर्स

मौजूदा ऑफर्स की बात करें तो, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको ₹4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹5,250 का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, आपको एक्सचेंज ऑफर नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आप इसे ₹5,006 के EMI ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं।

7.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले

सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन में 6.3 इंच का आउटर डिस्प्ले है, जबकि इसका इनर डिस्प्ले 7.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजोल्यूशन 2160 x 1856 पिक्सल है। यह फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। मल्टीटास्किंग के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर है। हैंडसेट Android 14 पर चलता है।

कैमरा सेटअप

फोटो और वीडियो क्वालिटी के लिए, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, उसके बाद 12MP का सेकेंडरी कैमरा और 10MP का तीसरा कैमरा है। सेल्फी के लिए, इसमें 10MP + 2MP का डुअल फ्रंट कैमरा है। फोन को पावर देने के लिए 4,400mAh की बैटरी है जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 5G, Wi-Fi, IP68 रेजिस्टेंस, ब्लूटूथ और NFC भी हैं।

