Samsung Galaxy Tab A11 हुआ लॉन्च, बजट प्राइस में मिलेंगे तगड़े फीचर्स

Samsung Galaxy Tab A11: सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 के लॉन्च के साथ भारत में अपने बजट टैबलेट लाइनअप को बढ़ाया है। एंड्रॉयड पर चलने वाला यह नया टैबलेट किफायती कीमत पर एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस का शानदार मिक्स देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसमें डुअल स्पीकर के साथ 8.7 इंच का डिस्प्ले है, जो इसे स्ट्रीमिंग, ब्राउज़िंग और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सही बनाता है। गैलेक्सी टैब A11 में ऑक्टा-कोर चिपसेट है और इसमें 5,100mAh की बैटरी है, जो चलते-फिरते यूज़र्स के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लंबे समय तक चलने वाला इस्तेमाल पक्का करती है।

भारत में कीमत और उपलब्धता

सैमसंग ने गैलेक्सी टैब A11 को क्लासिक ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। भारत में इस टैबलेट की शुरुआती कीमत Rs 12,999 है। यह सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट (Samsung.com) के साथ-साथ देश भर के बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध है। Galaxy Tab A11 चार वेरिएंट में आता है, जिससे खरीदारों को कई RAM और स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। कस्टमर वेरिएंट और रिटेलर के आधार पर कुछ बैंक ऑफ़र का भी फ़ायदा उठा सकते हैं।

Samsung Galaxy Tab A11 के स्पेसिफिकेशन और फ़ीचर

Samsung Galaxy Tab A11 में 8.7-इंच का WXGA+ डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1340 x 800 पिक्सल है। डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे स्मूथ स्क्रॉलिंग और बेहतर वीडियो देखने का अनुभव मिलता है।

परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो, टैबलेट में 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोSD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह 6nm-बेस्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर चलता है, जिसका मकसद बजट सेगमेंट में अच्छी परफ़ॉर्मेंस देना है।

फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो कॉल के लिए, Galaxy Tab A11 में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। सॉफ़्टवेयर की बात करें तो, यह Android पर बेस्ड One UI पर चलता है। डिवाइस में 5,100mAh की बैटरी है, जिसे रोज़ाना ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।