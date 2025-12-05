Samsung Galaxy S26 Smartphone : स्मार्टफ़ोन के साउथ कोरिया वेरिएंट में मिलेगा Exynos 2600 चिपसेट

Samsung Galaxy S26 Chipset, आज समाज : सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन में सिर्फ़ साउथ कोरिया के वेरिएंट में Exynos 2600 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। हाल ही की IT होम रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा, जो सिर्फ़ ग्लोबल मार्केट के लिए होगा और Exynos 2600 SoC प्रोसेसर सिर्फ़ साउथ कोरिया के यूनिट्स के लिए रिज़र्व है।

आने वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि उनके उम्मीद के मुताबिक फ़ीचर्स और सिर्फ़ साउथ कोरिया में Exynos 2600 चिपसेट देने का मुख्य कारण, जो नीचे बताया गया है।

स्टेबल Snapdragon चिपसेट डिवाइस

हाल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सैमसंग के पिछले Exynos चिप्स की परफ़ॉर्मेंस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और कस्टमर ज़्यादातर ज़्यादा स्टेबल स्नैपड्रैगन चिपसेट वाले डिवाइस चुनते हैं। तो ग्लोबल वर्शन के लिए, कंपनी लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देने वाली है, और साउथ कोरियन वेरिएंट के लिए, Samsung अपना नया Exynos 2600 चिपसेट पेश करेगा।

नए ऑप्शन आने की उम्मीद

इसके अलावा, Samsung Galaxy S26 स्मार्टफोन के Ultra मॉडल में 1TB तक स्टोरेज के साथ 12GB या 16GB RAM ऑप्शन के साथ आने की उम्मीद है, और इसमें Ultra मॉडल में 200 MP का क्वाड कैमरा सेटअप और एक बड़ा 5000 mAh बैटरी पैक भी होगा, और अपग्रेडेड 60W सुपर-फास्ट चार्जिंग की भी उम्मीद है।

साथ ही, स्मार्टफोन One UI 8 पर आधारित Android 16/17 पर चलेगा और इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 रेटिंग, टाइटेनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 मिल सकता है।

कीमतें

अब अगर हम सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ के स्मार्टफोन की उम्मीद की जा रही कीमतों को देखें, तो स्टैंडर्ड सैमसंग गैलेक्सी S26 स्मार्टफोन की कीमत भारत में लगभग 79,999 रुपये से 85,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी S26+ स्मार्टफोन की कीमत लगभग 99,999 से 1,05,000 रुपये के बीच और सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन की कीमत लगभग 1,34,999 से 1,59,999 रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

