Samsung Galaxy S25 Ultra Sale : 200MP कैमरे और 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ फ्लिपकार्ट सेल पर 15% डिस्काउंट

Samsung Galaxy S25 Ultra Big Discount,आज समाज : फ्लिपकार्ट की 2025 की आखिरी सेल, ‘Buy Buy 2025’ चल रही है। इस सेल में सभी कैटेगरी, खासकर स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर शानदार डिस्काउंट और डील्स मिल रही हैं। सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा इस सेल में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है।

अगर आप कुछ समय से इस अल्ट्रा मॉडल को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब सही समय है। अब आप यह पावरफुल, फीचर वाला फोन बहुत ही किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए जल्दी से उपलब्ध डील्स पर एक नज़र डालते हैं।

20,000 रुपये की बचत

इसकी कीमत की बात करें तो, यह ₹1,29,999 में लिस्टेड है। आप इसे फ्लिपकार्ट सेल से 15% डिस्काउंट पर पा सकते हैं। यह कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इस हैंडसेट की ओरिजिनल कीमत ₹109,999 लिस्टेड है। हालांकि, आप इसकी कीमत और भी कम कर सकते हैं।

ऑफर्स की बात करें तो, बैंक ऑफर के तहत फ्लिपकार्ट एक्सिस और फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड पर कस्टमर्स को ₹4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, यह फोन ₹68,050 के एक्सचेंज ऑफर के साथ अवेलेबल है। यह वैल्यू सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होने पर अवेलेबल है। आप इस फोन को ₹3,868 के EMI ऑप्शन के साथ भी खरीद सकते हैं।

6.8 इंच और 120 Hz रिफ्रेश रेट

इस सैमसंग अल्ट्रा फोन में 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। यह 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका रेजोल्यूशन 3120 x 1440 पिक्सल है। मल्टीटास्किंग के लिए, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है। इस फोन में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज है।

200MP का प्राइमरी कैमरा

कैमरा और वीडियो फीचर्स के लिए, इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का सेकेंडरी कैमरा है। फ्रंट में, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का कैमरा है। इससे आप क्लियर और क्रिस्प फोटो कैप्चर कर सकते हैं।

5,000mAh बैटरी

बैटरी बैकअप के लिए, डिवाइस में 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बड़ी बैटरी है। इसके अलावा, हैंडसेट में WiFi, ब्लूटूथ और GPS जैसे दूसरे फीचर्स भी हैं।

Also Read : POCO C85 Launch : 5G स्मार्टफोन 6000mAh की बड़ी बैटरी पैक के साथ जल्द होगा लॉन्च