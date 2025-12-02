Samsung Galaxy S25 Ultra पर Flipkart की Black Friday Sale में बंपर ऑफर

Samsung Galaxy S25 Ultra: फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल अब लाइव हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर आप कोई प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए एकदम सही मौका हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा अब ₹24,000 तक के बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो इसे खरीदारों के लिए एक आकर्षक डील बनाता है।

सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को ₹1,29,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन प्रीमियम डिज़ाइन, एडवांस्ड क्वाड-कैमरा सेटअप, शानदार AMOLED डिस्प्ले और S पेन सपोर्ट के साथ आता है। चल रही फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान, खरीदार इस डिवाइस को बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट्स के साथ काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ऑफर डिटेल्स

फ्लिपकार्ट पर, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा अभी ₹20,000 के फ्लैट डिस्काउंट के बाद ₹1,09,999 में लिस्टेड है। इसके अलावा, कस्टमर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा ₹4,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। इन ऑफर्स को मिलाकर, स्मार्टफोन की इफेक्टिव कीमत घटकर ₹1,05,999 हो जाती है।

इसके अलावा, खरीदार एक्सचेंज ऑफर चुनकर और भी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक्सचेंज किए जा रहे पुराने स्मार्टफोन के ब्रांड, मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में एक बड़ा 6.9-इंच QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले है जिसमें स्मूद 120Hz रिफ्रेश रेट है। स्मार्टफोन लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलता है और 12GB तक रैम के साथ आता है, जो टॉप-टियर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है।

डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी है और यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे यह क्विक रिचार्ज सपोर्ट के साथ पूरे दिन भरोसेमंद तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑप्टिक्स की बात करें तो, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में एक शानदार क्वाड-कैमरा सेटअप है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। इसके अलावा, स्मार्टफोन में 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 10MP का टेलीफोटो सेंसर है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा है। पावरफुल हार्डवेयर, इंडस्ट्री में सबसे अच्छे कैमरे और भारी कीमत में कटौती के साथ, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान सबसे अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन डील्स में से एक है।