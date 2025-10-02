Samsung Galaxy S24 5G: सिर्फ ₹39,999 में Samsung का प्रीमियम 5G फोन, दमदार Snapdragon और 50MP कैमरा अब आपकी झोली में 

Samsung Galaxy S24 5G, आज समाज, नई दिल्ली: अगर आप हाल ही में किसी प्रीमियम सैमसंग फ़ोन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, तो ₹40,000 से कम कीमत में सैमसंग गैलेक्सी S24 5G आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल में उपलब्ध, यह फ़ोन इस समय 46% तक की भारी छूट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, अतिरिक्त बैंक और एक्सचेंज ऑफ़र आपको इसे और भी कम कीमत पर खरीदने में मदद कर सकते हैं। आइए इस बेजोड़ डील पर एक नज़र डालते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी S24 5G पर छूट और ऑफ़र

मूल रूप से ₹74,999 में लॉन्च किया गया, सैमसंग गैलेक्सी S24 5G – जो स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट द्वारा संचालित है – अब सिर्फ़ ₹39,999 में उपलब्ध है। आकर्षक बैंक ऑफ़र भी उपलब्ध हैं:

एसबीआई क्रेडिट कार्ड: ₹4,000 तक कैशबैक पाएँ

ज़्यादा खरीदें, ज़्यादा बचत करें: ₹1,000 की अतिरिक्त छूट

एक्सचेंज ऑफ़र: अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करें और उसकी स्थिति के आधार पर अतिरिक्त बचत पाएँ

सैमसंग गैलेक्सी S24 5G की मुख्य विशेषताएँ

गैलेक्सी S24 5G कई प्रीमियम सुविधाओं से भरपूर है:

डिस्प्ले: 6.2-इंच डायनामिक AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD+ रिज़ॉल्यूशन और 2600 निट्स तक की अधिकतम ब्राइटनेस

बिल्डिंग: IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के साथ स्लीक मेटल और मैट ग्लास फ़िनिश

परफ़ॉर्मेंस: क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट द्वारा संचालित, 8GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज

कैमरा और बैटरी

रियर कैमरा सेटअप: ट्रिपल कैमरा सिस्टम जिसमें 50MP का प्राइमरी लेंस, 10MP का फुल-ज़ूम लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है लेंस

बैटरी और चार्जिंग: 25W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पूरे दिन का बैटरी बैकअप

जल्दी करें! फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल जल्द ही खत्म हो रही है, और इसके बाद कीमत बढ़ सकती है। सैमसंग के हाई-एंड 5G फ़ोन को बेमिसाल कीमत पर खरीदने का यह मौका न चूकें!