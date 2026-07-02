Samsung Galaxy Glasses : सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेज की लीक हुई कुछ ख़ास बाते,जानिए क्या है जो बनाता है इसे ख़ास और कब तक होंगे लांच

Samsung Galaxy Glasses : सैमसंग कंपनी दुनिया में टेक्नोलॉजी की राह में एक नया कदम रखने को है और इसे लेकर लोगो में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है क्यूंकि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो लोगो की पसंद बना हुआ है इसी के चलते सैमसंग ने पिछले साल दिसंबर में एंड्रॉयड शो के दौरान अपने गैलेक्सी वियरेबल्स इकोसिस्टम को बढ़ाने के अपने प्लान के बारे में सबसे पहले बताया था।

कंपनी ने कन्फर्म किया कि वह जल्द ही AI-पावर्ड टूल्स के साथ अपना पहला स्मार्ट ग्लास लॉन्च करेगी। बाद में, मई में गूगल के सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के लेटेस्ट एडिशन के दौरान, साउथ कोरियन टेक ग्रुप ने आईवियर बनाने वाली कंपनियों वॉर्बी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर के साथ सैमसंग के कोलेबोरेशन से निकले स्मार्ट ग्लास के पहले दो जोड़े दिखाए। अब, सैमसंग गैलेक्सी ग्लास के बारे में नई डिटेल्स इसके कम्पेनियन ऐप के लीक हुए स्क्रीनशॉट में देखी गई हैं। इमेज में स्मार्ट ग्लास के साथ उनके चार्जिंग केस भी दिख रहे हैं। खबर है कि ऐप वियरेबल के लिए कई कंट्रोल देगा।

कैसे सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेस मैनेजर ऐप करता है काम

सैमीगुरु ने सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेस मैनेजर ऐप के स्क्रीनशॉट पब्लिश किए हैं, जो साउथ कोरियन टेक कंपनी के पहले स्मार्ट ग्लास के लिए एक कम्पेनियन ऐप के तौर पर काम करेगा। खबर है कि ऐप आने वाले सैमसंग वियरेबल्स के बारे में कई डिटेल्स बताता है, साथ ही उनके चार्जिंग केस के बारे में भी बताता है, जो काले रंग में दिखता है। कई परमिशन देने के बाद, गैलेक्सी ग्लासेस मैनेजर ऐप कथित तौर पर आपको पेयरिंग प्रोसेस में ले जाता है।

पब्लिकेशन में कहा गया है कि यूज़र्स आने वाले सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेस को अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर पाएंगे, इसके लिए पहले नोज़ ब्रिज से प्रोटेक्टिव फिल्म हटानी होगी और फिर पावर स्विच को आगे खिसकाना होगा, जो स्मार्ट ग्लास के बाएं आर्म पर हो सकता है। गैलेक्सी ग्लासेस मैनेजर ऐप यूज़र्स को स्मार्ट ग्लास को उसके चार्जिंग केस के अंदर रखने के लिए कह सकता है। जैसे ही केस लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगी, यूज़र्स वियरेबल को अपने हैंडसेट के साथ पेयर कर पाएंगे।

वन UI XR के साथ आएगा गैलेक्सी ग्लास

रिपोर्ट में बताया गया है कि एक बार जब सैमसंग गैलेक्सी ग्लास यूज़र के स्मार्टफोन से पेयर हो जाएगा, तो वे गैलेक्सी ग्लास मैनेजर ऐप से सीधे सेटिंग्स मैनेज कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर पाएंगे और अलग-अलग फीचर्स को टॉगल कर पाएंगे।इसके अलावा, यह यूज़र्स को सीधे अपने फोन में वीडियो और फोटो इंपोर्ट करने, AI असिस्टेंट सेटिंग्स को बदलने और “फाइंड माय ग्लास” फीचर के ज़रिए स्मार्ट ग्लास को लोकेट करने की सुविधा दे सकता है। ऐप ने दिखाया कि गैलेक्सी ग्लास वन UI XR के साथ आएगा।

हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च की सही तारीख नहीं बताई है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग 22 जुलाई को लंदन में अपना अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होस्ट करेगा, जिसमें टेक की बड़ी कंपनी अपने नए गैलेक्सी ग्लास लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने सबसे पहले इस साल के Google I/O के दौरान नए स्मार्ट ग्लास दिखाए थे। हालांकि, इसने पिछले साल दिसंबर में ही वॉर्बी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर के साथ अपने कोलेबोरेशन की घोषणा कर दी थी।