Samsung Galaxy Buds 3 FE: Samsung के नए Galaxy Buds 3 FE लॉन्च, जबरदस्त साउंड और AI फीचर्स से लैस

Mohit Saini
Samsung Galaxy Buds 3 FE, आज समाज, नई दिल्ली:  सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने बिल्कुल नए गैलेक्सी बड्स 3 FE लॉन्च कर दिए हैं। ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC), क्रिस्टल-क्लियर कॉल तकनीक और इमर्सिव 360-डिग्री ऑडियो के साथ दमदार परफॉर्मेंस देते हैं।

11mm डायनेमिक ड्राइवर्स और IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस के साथ डिज़ाइन किए गए ये बड्स स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों प्रदान करते हैं। चार्जिंग केस के साथ, सैमसंग 30 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ का दावा करता है। ख़ास बात? ये ईयरबड्स गैलेक्सी AI फीचर्स से लैस हैं और गूगल जेमिनी तक हैंड्स-फ़्री एक्सेस भी देते हैं, जो इन्हें एक सामान्य TWS बड्स से कहीं ज़्यादा बनाता है।

भारत में कीमत और उपलब्धता

गैलेक्सी बड्स 3 FE की भारत में कीमत ₹12,999 है। काले और ग्रे रंग विकल्पों में उपलब्ध, ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड लेनदेन पर ₹3,000 का कैशबैक या अपग्रेड बोनस भी पा सकते हैं। प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और अगले हफ़्ते सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर बिक्री शुरू हो जाएगी।

विशेषताएँ

डिज़ाइन और ऑडियो: 11 मिमी डायनेमिक ड्राइवर्स, ANC सपोर्ट और एम्बिएंट साउंड मोड के साथ क्लासिक इन-ईयर डिज़ाइन। क्रिस्टल-क्लियर कॉल: तेज़ आवाज़ के लिए तीन माइक्रोफ़ोन से लैस। इमर्सिव साउंड: सराउंड-साउंड जैसा अनुभव देने के लिए 360 ऑडियो। स्मार्ट कंट्रोल: प्लेबैक और वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए टच और स्वाइप कंट्रोल।

बेहतरीन कनेक्टिविटी 

स्मूद डिवाइस ट्रांज़िशन के लिए सैमसंग के ऑटो स्विच के साथ मल्टी-डिवाइस पेयरिंग। ब्लूटूथ 5.4, SSC (सैमसंग सीमलेस कोडेक), AAC और SBC ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करता है।

AI इंटीग्रेशन 

संगीत, ईमेल, कैलेंडर आदि के लिए वॉयस कंट्रोल सपोर्ट करता है—बिना आपके फ़ोन को छुए। लेक्चर या बहुभाषी बातचीत के दौरान रीयल-टाइम अनुवाद के लिए गैलेक्सी AI इंटरप्रेटर ऐप इंटीग्रेशन। वॉइस के ज़रिए Google Gemini हैंड्स-फ़्री एक्सेस।

बैटरी लाइफ 

प्रत्येक बड: 53mAh बैटरी (ANC बंद होने पर 8.5 घंटे तक प्लेबैक)।

चार्जिंग केस: 515mAh बैटरी, कुल बैकअप 30 घंटे तक।

वज़न: 5 ग्राम प्रति ईयरबड, 41.8 ग्राम चार्जिंग केस।

सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 FE प्रीमियम ऑडियो, नेक्स्ट-जेन AI फीचर्स और लंबी चलने वाली बैटरी लाइफ का मिश्रण है—जो उन्हें प्रीमियम TWS सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार बनाता है।