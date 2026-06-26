Samsung Galaxy A27 5G लॉन्च, 5000mAh बैटरी और Snapdragon चिप

Samsung Galaxy A27 5G Launched: Samsung ने ग्लोबल मार्केट में Galaxy A27 5G को आधिकारिक तौर पर पेश किया है, जिससे उसकी लोकप्रिय Galaxy A-सीरीज़ लाइनअप में एक शानदार फीचर्स वाला मिड-रेंज स्मार्टफोन जुड़ गया है।

इस नए मॉडल में स्मूथ AMOLED डिस्प्ले, Qualcomm का Snapdragon प्रोसेसर, AI-पावर्ड फीचर्स और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट का Samsung का वादा शामिल है। Galaxy A27 5G पिछले साल आए Galaxy A26 5G की जगह लेगा और अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाला है।

Samsung Galaxy A27 5G की कीमत और उपलब्धता

US में, Samsung Galaxy A27 5G के बेस वेरिएंट की कीमत $349.99 (लगभग 30,000 रुपये) है। यह स्मार्टफोन 14 जुलाई से ब्लैक कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Samsung ने कन्फर्म किया है कि यह हैंडसेट भारत में 3 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। यह ब्लैक, ब्लू, लाइट ग्रीन और लाइट पिंक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। हालांकि, भारत में इसकी आधिकारिक कीमत की घोषणा अभी नहीं की गई है।

Samsung Galaxy A27 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Galaxy A27 5G आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16-बेस्ड One UI 8.5 पर चलता है। Samsung ने छह जेनरेशन तक Android OS और One UI अपग्रेड के साथ-साथ छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे लंबे समय तक सपोर्ट पाने वाले स्मार्टफोन्स में से एक बन गया है।

इस डिवाइस में 6.7-इंच का Full HD+ Super AMOLED Infinity-O डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, जो स्मूथ स्क्रॉलिंग और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।

इस स्मार्टफोन में Qualcomm का 4nm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यूज़र्स माइक्रो-SD कार्ड का इस्तेमाल करके स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं। 50MP OIS कैमरा और AI फीचर्स

फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, Galaxy A27 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें शामिल हैं:

ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा

5MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर

2MP का मैक्रो कैमरा

इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सैमसंग ने इस डिवाइस में कई AI-पावर्ड टूल्स भी दिए हैं, जैसे कि Circle to Search, Object Eraser और Voice Transcription। यह हैंडसेट Google Gemini, Perplexity और Bixby जैसे पॉपुलर AI असिस्टेंट्स को सपोर्ट करता है।

बैटरी, सिक्योरिटी और ड्यूरेबिलिटी

Galaxy A27 5G में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें बेहतर डेटा सिक्योरिटी के लिए Samsung Knox Vault भी शामिल है और यह धूल और पानी के छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।

162.4 × 78.2 × 7.8mm के डाइमेंशन और 200 ग्राम वज़न वाला Galaxy A27 5G एक बैलेंस्ड डिज़ाइन देता है। साथ ही, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट का कॉम्बिनेशन इसे मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार बनाता है।