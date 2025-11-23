Samsung Foldable Smartphone: सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन की कीमत में ₹16,000 की भारी कटौती

Samsung Foldable Smartphone: सैमसंग फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है, और कंपनी ने हाल ही में अपना पहला फैन-एडिशन फोल्डेबल, गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE लॉन्च किया है। ज़्यादा किफायती कीमत पर प्रीमियम फोल्डेबल एक्सपीरियंस देने के लिए मशहूर, यह फोन अब और भी बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है।

अमेज़न इंडिया ₹16,000 तक की बड़ी कीमत में कटौती कर रहा है, जिससे यह अभी फोल्डेबल स्मार्टफोन पर सबसे अच्छी डील्स में से एक बन गया है। यहाँ ऑफर की पूरी जानकारी दी गई है।

सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE डील प्राइस

गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE को भारत में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए ₹95,999 में लॉन्च किया गया था। Amazon पर, खरीदार ये फ़ायदे उठा सकते हैं:

₹6,000 का फ़्लैट डिस्काउंट, जिससे कीमत घटकर ₹89,999 हो जाएगी

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹10,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट

दोनों ऑफ़र मिलाकर, कीमत असल में घटकर ₹79,999 हो जाती है, जिससे यह ओरिजिनल कीमत से पूरे ₹16,000 सस्ता हो जाता है। खरीदार पुराना स्मार्टफ़ोन एक्सचेंज करके और भी बचत कर सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE के स्पेसिफिकेशन्स

गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE में ये हैं:

120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच FHD+ AMOLED इनर डिस्प्ले

3.4-इंच सुपर AMOLED कवर डिस्प्ले

Exynos 2400 चिपसेट

8GB RAM + 256GB स्टोरेज

4,000mAh बैटरी

कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए, फोन में ये हैं:

50MP वाइड-एंगल मेन कैमरा

12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

10MP फ्रंट सेल्फी कैमरा

Read More: सिर्फ ₹1,999 में लॉन्च हुए ये जबरदस्त क्लिप-ऑन ईयरबड्स