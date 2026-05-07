Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट विस्तार: नीतीश के बेटे सहित 32 मंत्री बने

बीजेपी कोटे से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी (आर) से 2, एचएएम और आरएलएम से 1-1 विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ

Bihar Cabinet Expansion, (आज समाज), पटना: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट का आज विस्तार किया गया। पटना के गांधी मैदान के आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया। मंच पर उनसे हाथ मिलाया, इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़कर हिला दिया।

नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी (आर) से 2, एचएएम और आरएलएम से 1-1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह, और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। दो बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडेय इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, खबर है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरूआत में सीधे राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम् बजाया जाना था।

5 महिला विधायक बनीं मंत्री

जेडीयू से 3 नए चेहरे निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता, बीजेपी से 5 नए चेहरे मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, अरूण शंकर प्रसाद, नंद किशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र ने मंत्री पद की शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री, इनमें सबसे ज्यादा जदयू से 3 मंत्री हैं।