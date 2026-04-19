Samay Raina-Mukesh Khanna Controversy: समय रैना के मजाक पर फूटा Mukesh Khanna का गुस्सा, बोले—‘ये हद पार है!’

Samay Raina-Mukesh Khanna Controversy: दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिससे मनोरंजन जगत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह प्रतिक्रिया तब आई जब रैना ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ में खन्ना पर तंज कसा; इसमें उन्होंने हालिया विवादों का ज़िक्र किया और अभिनेता की टिप्पणियों का मज़ाक उड़ाया।

“ऐसी घटिया हरकतों की कोई ज़रूरत नहीं” — खन्ना का पलटवार

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने आज के युवाओं द्वारा बनाए और देखे जा रहे कंटेंट की आलोचना करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि कंटेंट बनाने वालों की समाज के प्रति एक ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा, “हम इस देश के बच्चों और युवाओं को प्रभावित करते हैं। ऐसी घटिया हरकतों में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

खन्ना ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ‘द कपिल शर्मा शो’ में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया था, और इसके बजाय अपने काम में गरिमा बनाए रखने पर ध्यान देना चुना।

कंटेंट और दर्शकों की पसंद पर सवाल

आधुनिक मनोरंजन के चलन पर व्यापक टिप्पणी करते हुए खन्ना ने कंटेंट बनाने वालों और दर्शकों, दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “सिर्फ इसलिए कि किसी चीज़ को ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, वह सही नहीं हो जाती। हमें यह सवाल भी उठाना चाहिए कि दर्शक ऐसे कंटेंट की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं।”

उन्होंने इस चलन को “कमर्शियल ड्रामा” करार दिया और कंटेंट बनाने वालों पर मूल्यों के बजाय मुनाफ़े को प्राथमिकता देने तथा युवा दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया।

क्या ‘शक्तिमान’ को निशाना बनाना हद पार करना था?

खन्ना ने इस बात पर विशेष निराशा व्यक्त की कि रैना ने उनके मशहूर सुपरहीरो किरदार ‘शक्तिमान’ का ज़िक्र किया। खन्ना ने कहा, “उन्हें ‘शक्तिमान’ जैसे किरदार का मज़ाक उड़ाने का कोई हक नहीं है।” इस तरह उन्होंने विरासत और सांस्कृतिक प्रतीकों के मामले में अपनी सीमा स्पष्ट रूप से तय कर दी।

विवाद की पृष्ठभूमि

इस मुद्दे की जड़ें एक विवादित सेगमेंट से जुड़ी हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया शामिल थे। इस सेगमेंट में पूछे गए एक अनुचित सवाल ने ऑनलाइन जगत में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। यह विवाद तेज़ी से बढ़ा, और ख़बरों के मुताबिक, इसमें शामिल लोगों — जिनमें समय रैना भी शामिल हैं — के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं।

एक बढ़ती हुई बहस

इस टकराव ने एक बार फिर एक बड़ी बहस छेड़ दी है — कॉमेडी की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ कुछ लोग रचनात्मक स्वतंत्रता का बचाव करते हैं, वहीं मुकेश खन्ना जैसे अन्य लोगों का तर्क है कि कंटेंट में ज़िम्मेदारी का भाव होना चाहिए, खासकर तब जब वह लाखों लोगों को प्रभावित करता हो।

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