Samantha Ruth Prabhu: समांथा ने पॉकेट मनी के लिए शुरू की मॉडलिंग, फिर फिल्मों में आई, 2 हीरो से टूटा रिश्ता तो डायरेक्टर से कर ली शादी

आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु

Samantha Ruth Prabhu, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक, हर इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिन्हें अपने करियर के शुरूआती दौर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके आज उनका नाम बड़े कलाकारों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे ही कलाकारों में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु का नाम भी लिया जाता है।

समांथा रुथ प्रभु फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हैं। एक आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा। हालांकि, समांथा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर नाम वो मुकाम हासिल किया है, जिसे रिप्लेस कर पाना मुश्किल है। आज 28 अप्रैल को समांथा रुथ प्रभु अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं और इसी मौके पर आइए जानते हैं उनकी पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें।

फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था कोई कनेक्शन

समांथा रुथ प्रभु चैन्नई के एक मिडिल क्लास फैमिली में पली-बढ़ी हैं। उनके माता-पिता (जोसेफ प्रभु और निनेते प्रभु) का फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं था। कई एक्ट्रेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने पैसों की तंगी के चलते फिल्मों में आने का सोचा। ऐसा ही कुछ हुआ समांथा के साथ।

बचपन में पढ़ाई के दौरान पैसों की किल्लत के चलते उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। समांथा रुथ प्रभु पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों के आॅफर मिलने लगे। धीरे-धीरे उनका लक चलता गया और आज वो साउथ की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं।

पढ़ाई में होशियार रहीं समांथा

समांथा रुथ प्रभु पढ़ाई में काफी होनहार थीं। उन्होंने चेन्नई के होली एंजेल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली स्कूलिंग पूरी की और चेन्नई के प्रतिष्ठित स्टेला मैरिस कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन (डिग्री) पूरी की। 10वीं कक्षा में वो होशियार थीं और उन्होंने बेहतरीन नंबर हासिल किए थे, जो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पढ़ाई पूरी करने के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। परिवार की माली हालत को देखते हुए समांथा रुथ प्रभु ने कॉलेज के आखिरी दिनों में पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया।

समांथा रुथ प्रभु के करियर की शुरूआत

जब समांथा रुथ प्रभु फिल्मों के आॅडिशन के लिए जाती थीं, तो उन्हें कई बार रिजेक्ट भी किया गया। हालांकि, समांथा ने कभी भी हार नहीं मानी। कई बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद समांथा को साल 2010 में तमिल फिल्म विन्नैथांडी वरुवाया में छोटा सा रोल था। इस रोल बाद समांथा ने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। इस फिल्म के बाद समांथा को गौतम मेनन के डायरेक्शन में बनी तेलुगु रोमांटिक फिल्म ये माया चेसावे (2010) से बड़ा ब्रेक मिला।

तेलुगु डेब्यू फिल्म:- ये माया चेसावे (2010)

ये माया चेसावे (2010) तमिल डेब्यू:- विन्नैथांडी वरुवाया

विन्नैथांडी वरुवाया हिंदी डेब्यू:- द फैमिली मैन 2 सीरीज

समांथा रुथ प्रभु की फिल्में

समांथा रुथ प्रभु का नाम आज साउथ की बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अपने 16 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें ईगा, महानती, रंगस्थलम और सुपर डीलक्स जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। द फैमिली मैन 2 से हिंदी वेब सीरीज में कदम रखने के बाद उन्होंने अपनी ट्रालला मूविंग पिक्चर्स के साथ निर्माण क्षेत्र में भी पहचान बनाई है।

समांथा रुथ प्रभु फीस

समांथा रुथ प्रभु साउथ और बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अब एक फिल्म के लिए लगभग 3-5 करोड़ लेती हैं। वहीं, ओटीटी प्रोजेक्ट्स के लिए समांथा 10 करोड़ तक चार्ज कर रही हैं। द फैमिली मैन 2 (2021) की सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई और सिटाडेल: हनी बनी के लिए उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपये की मोटी रकम ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समांथा रुथ प्रभु की कुल संपत्ति लगभग 101 से 110 करोड़ के बीच है।

समांथा रुथ प्रभु पर्सनल लाइफ

समांथा रुथ प्रभु के करियर के शुरूआती दिनों में साउथ एक्टर सिद्धार्थ के साथ उनके रिलेशनशिप की अफवाहें थीं। बताया जाता है कि समांथा और सिद्धार्थ ने 2013-2015 तक एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि, किसी ने भी पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। सिद्धार्थ से अलग होने के बाद समांथा का नाम नागा चैतन्य से जुड़ा।

एक वक्त पर समांथा और नागा चैतन्य साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर जोड़ों में से एक थे। काफी वक्त तक डेट करने के बाद साल 2017 में समांथा और नागा चैतन्य ने शादी की और 2021 में तलाक ले लिया। नागा चैतन्य से तलाक के 4 साल बाद समांथा ने फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू से 1 दिसंबर 2025 को गुपचुप तरीके से शादी कर ली।

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