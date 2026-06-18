Samantha Ruth Prabhu: 80 हजार की साड़ी पहन सामंथा रुथ प्रभु ने लूटी महफिल

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Rajesh
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Samantha Ruth Prabhu: 80 हजार की साड़ी पहन सामंथा रुथ प्रभु ने लूटी महफिल
Samantha Ruth Prabhu: 80 हजार की साड़ी पहन सामंथा रुथ प्रभु ने लूटी महफिल

वायरल हुई तस्वीरें
Samantha Ruth Prabhu, (आज समाज), मुंबई: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म Maa Inti Bangaram को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म का एक्ट्रेस लगातार प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही में अपनी फिल्म के ही एक इवेंट में सामंथा बनारसी साड़ी पहन पहुंची। जहां से उनका लुक वायरल हो रहा है।

सामंथा ने साड़ी लुक को इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने लाइम ग्रीन कलर की बनारसी आॅर्गेंजा साड़ी पहनी है। साड़ी में एक्ट्रेस का रूप निखर कर आ रहा है। खबरों के मुताबिक, सामंथा की साड़ी की कीमत करीब 80,000 रुपये है।

सामंथा की ये साड़ी लज्जो ब्रांड की है जो लाइम ग्रीन रंग की आॅर्गेंजा फैब्रिक से तैयार की गई है। इस पर मरोडी एम्ब्रॉयडरी की खूबसूरत कढ़ाई की गई है, जबकि पल्लू पर फ्लोरल मोटिफ्स और बॉर्डर पर गोटा वर्क है। ब्रांड की वेबसाइट के मुताबिक, इस साड़ी की कीमत 79,900 रुपये है।

साड़ी के साथ सामंथा ने उसी ब्रांड का लाइम ग्रीन ब्लाउज पहना है। इस ब्लाउज की कीमत 36,900 रुपये है और इसे बनारसी सिल्क से बनाया गया है। ब्लाउज में वी-नेकलाइन, स्टाइलिश बैक डिजाइन और स्लीव्स हैं, जिन पर गोल्ड जरी धागों से मरोडी तकनीक की कढ़ाई की गई है। इस पूरे लुक को Open House Studio ने स्टाइल किया है।

वहीं गले में स्टेटमेंट नेकलेस वियर किया है और बालों को क्लासिक स्टाइल दिया है। माथे पर काली बिंदी लगाकर एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया है। इस लुक में सामंथा की खूबसूरती देखते ही बन रही हैं। कमेंट्स में भी फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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