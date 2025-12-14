Samantha Ruth Prabhu Net Worth : दो वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, आज उसी लड़की की नेटवर्थ है 100 करोड़

Samantha Ruth Prabhu Net Worth : 38 साल की उम्र में, सामंथा रूथ प्रभु साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। बैक-टू-बैक हिट फिल्मों और दमदार परफॉर्मेंस के साथ, उन्होंने अपना एक एम्पायर बनाया है। सामंथा ने 2010 में तमिल मूवी विन्नैथांडी वरुवाया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, इसके बाद ये माया चेसावे में उनका पहला लीड रोल था। हालांकि, सक्सेस का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था।

एक समय था जब सामंथा का परिवार दो टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाता था। पैसे की तंगी से लेकर हेल्थ की लड़ाइयों तक, उनकी ज़िंदगी की कहानी हिम्मत, हिम्मत और कभी हार न मानने की सच्ची कहानी है।

पैसे की तंगी की वजह से मॉडलिंग शुरू की

सामंथा रूथ प्रभु का जन्म चेन्नई के पल्लवरम इलाके में जोसेफ प्रभु और निनेट के घर हुआ था। उन्होंने स्टेला मैरिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। मिडिल-क्लास परिवार से होने की वजह से, सामंथा ने बचपन में पैसों की बहुत दिक्कतें देखीं। ऐसे भी दिन थे जब उनके परिवार के लिए खाने-पीने जैसी ज़रूरी चीज़ें जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता था।

घर की मुश्किलों को देखते हुए, सामंथा ने कॉलेज के आखिरी सालों में अपने परिवार को पैसे से सपोर्ट करने के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। फ़िल्म ऑडिशन देते समय उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद छोड़ने के बजाय, उन्होंने अपने परिवार के हालात बदलने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी।

एक छोटा सा कैमियो जिसने सब कुछ बदल दिया

कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद, सामंथा को आखिरकार 2010 की तमिल फ़िल्म विन्नैथांडी वरुवाया में एक छोटा सा रोल मिला। हालाँकि यह सिर्फ़ एक कैमियो था, लेकिन यह उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके तुरंत बाद, उन्हें कई मज़बूत लीड रोल मिले और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

उन्होंने कई पॉपुलर तमिल और तेलुगु फिल्मों जैसे ये माया चेसावे, बाना काथडी, मॉस्कोइन कावेरी, एक दीवाना था, सीतम्मा वकितलो सिरिमल्ले चेट्टू, और भी कई फिल्मों में काम किया, और खुद को साउथ सिनेमा में एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया।

OTT सक्सेस के साथ रुकावटें तोड़ना

सामंथा ने खुद को सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा। OTT प्लेटफॉर्म के आने के साथ, उन्होंने अलग-अलग और चैलेंजिंग रोल किए। द फैमिली मैन सीजन 2 में राजी के रूप में उनके परफॉर्मेंस को काफी तारीफ मिली। वह सैम जैम, सिटाडेल: हनी बनी जैसे प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई दीं, और नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम में भी नजर आने वाली हैं।

हेल्थ से जुड़ी लड़ाइयां जिन्होंने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया

जब सामंथा का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो 2012 में उनकी पर्सनल लाइफ को एक बड़ा झटका लगा जब उन्हें एक इम्यून डिसऑर्डर का पता चला। वह ठीक हो गईं, लेकिन 2022 में, उन्होंने बताया कि वह डर्मेटोमायोसिटिस से पीड़ित थीं।

बीमारी की वजह से उनका लगभग 20 किलो वज़न कम हो गया, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। लगातार नेगेटिव कमेंट्स सहने के बाद, सामंथा ने हिम्मत से अपनी हालत के बारे में बताया, जिससे उनकी ईमानदारी और ताकत के लिए बहुत इज़्ज़त मिली।

सामंथा रूथ प्रभु की आज की ज़बरदस्त नेट वर्थ

वह लड़की जो कभी खाने के लिए भी संघर्ष करती थी, उसने आज अपनी कड़ी मेहनत से ज़बरदस्त दौलत बनाई है। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा रूथ प्रभु की अभी की नेट वर्थ लगभग ₹101 करोड़ है।

वह न केवल फिल्मों से बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सामंथा हर फिल्म के लिए ₹3–5 करोड़ और ब्रांड प्रमोशन के लिए लगभग ₹8 करोड़ चार्ज करती हैं।

उनके पास लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें चेन्नई और मुंबई में लगभग ₹15 करोड़ का 3-BHK अपार्टमेंट और हैदराबाद में ₹7.8 करोड़ का डुप्लेक्स अपार्टमेंट शामिल है।

गरीबी से ताकत तक का सामंथा रूथ प्रभु का सफर प्रेरणा देने वाला है—यह एक सच्चा उदाहरण है कि कैसे पक्का इरादा, टैलेंट और लगन किस्मत बदल सकते हैं।

