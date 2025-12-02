Samantha Ruth Prabhu Naga Chaitanya Songs: शादी से सुहागरात तक! सामंथा–नागा चैतन्य का ये गाना फिर हुआ वायरल

Samantha Ruth Prabhu Naga Chaitanya Songs: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ ऑफिशियली शादी कर ली। इस कपल ने एक प्राइवेट और सिंपल सेरेमनी में शादी की, जिससे उस रिश्ते को कन्फर्म किया गया जिसके बारे में काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि सामंथा और राज में से किसी ने भी पहले पब्लिकली कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है।

सामंथा की शादी की चर्चा के बीच, सामंथा और उनके एक्स-हस्बैंड, एक्टर नागा चैतन्य का एक रोमांटिक गाना अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह गाना उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाता है और इसने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है। आइए जानें कि यह कौन सा गाना है और यह फिर से क्यों ट्रेंड कर रहा है।

सामंथा-नागा चैतन्य का गाना इंटरनेट पर मचा रहा धूम

सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने 2014 की तेलुगु फिल्म मनम में साथ काम किया था, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा जोड़े का रोल किया था। उस समय उनकी जोड़ी को दर्शकों से बहुत प्यार मिला था। फिल्म का एक गाना, “कनुलानु थाके”, खासकर उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री के लिए जाना जाता है।

यह गाना उनकी शादी, पहली रात और शादीशुदा ज़िंदगी की झलकियों को खूबसूरती से दिखाता है, जिससे यह देखने में इंटिमेट और इमोशनली एंगेजिंग लगता है। जब यह ट्रैक पहली बार रिलीज़ हुआ था, तब फैंस को यह बहुत पसंद आया था—और अब, सालों बाद, यह सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि यह गाना ठीक उसी समय फिर से सामने आया है जब सामंथा की राज निदिमोरू से शादी सुर्खियों में थी, जिससे नागा चैतन्य के साथ उनके पिछले ऑन-स्क्रीन और रियल-लाइफ रिलेशनशिप पर फिर से ध्यान गया।

दोनों स्टार्स अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं

सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और अपने कोलेबोरेशन के दौरान उन्हें प्यार हो गया था। इस कपल ने 2017 में शादी की, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। 2021 में, उन्होंने आपसी सहमति से अपने तलाक की घोषणा की।

तब से, दोनों स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। नागा चैतन्य ने 2024 में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी की, जबकि सामंथा ने 2025 में डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी करके एक नया चैप्टर शुरू किया।

जहां फैंस सामंथा को उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं, वहीं नागा चैतन्य के साथ उनके पुराने रोमांटिक गाने के दोबारा आने से एक बार फिर सोशल मीडिया पर पुरानी यादें और चर्चाएं शुरू हो गई हैं।