फिर से दुल्हन बनीं Samantha Ruth Prabhu, डायरेक्टर राज निदिमोरु बने हमसफर

By
Mohit Saini
-
0
68
Samantha Ruth Prabhu: एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु एक बार फिर सुर्खियों में हैं—सिर्फ अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े पर्सनल माइलस्टोन के लिए। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, पॉपुलर एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली है, जो हिट वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के को-डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं।

सामंथा और राज का रिश्ता पूरा हुआ

पिछले कई महीनों से, सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू अपने रिश्ते को लेकर ज़ोरदार चर्चा के बीच सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि दोनों ने कभी ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन उनकी डेटिंग की अफवाहों पर खूब चर्चा हुई और आखिरकार उनके करीबी लोगों ने इसे कन्फर्म कर दिया। अब, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कपल ने अगला बड़ा कदम उठाया है और ऑफिशियली शादी कर ली है।

एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा और राज ने ईशा योग सेंटर के अंदर लिंगभैरवी मंदिर में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। खबर है कि शादी सोमवार सुबह हुई, और शादी की बातें रविवार देर रात से फैलने लगीं।

कहा जा रहा है कि सिर्फ़ 30 करीबी मेहमान ही शामिल हुए, जिससे सेलिब्रेशन बहुत प्राइवेट और पर्सनल रहा। सामंथा ट्रेडिशनल लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि राज ने सिंपल, सादा आउटफिट चुना। कपल ने इस इवेंट को मीडिया की नज़रों से दूर रखने का फैसला किया।

राज निदिमोरू की एक्स-वाइफ के अजीब पोस्ट से चर्चा

शादी की खबरों के बीच, राज निदिमोरू की एक्स-वाइफ श्यामली डे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अजीब पोस्ट शेयर किया जिसने सबका ध्यान खींचा। पोस्ट में लिखा था, “हताश लोग बेचैनी भरे काम करते हैं।” इसके बाद, सोशल मीडिया पर अटकलें तेज़ हो गईं, और फैंस सोचने लगे कि क्या यह पोस्ट राज और सामंथा की शादी से जुड़ा है।

सामंथा की पिछली शादी

सामंथा की शादी पहले सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी। शादी के चार साल बाद दोनों अलग हो गए। नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस सोभिता धुलिपाला से दोबारा शादी कर ली है, और अब सामंथा ने भी राज निदिमोरू के साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है।

एक नया चैप्टर शुरू होता है

सामंथा और राज दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादातर प्राइवेट रखने का फैसला किया है, इसलिए फैंस अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन या शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक, रिपोर्ट की गई शादी पहले ही सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कहानियों में से एक बन चुकी है।

