Samadhan camps : समाधान शिविर बन रहे आमजन के विश्वास का प्रतीक

डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में सुनी आमजन की समस्याएं

Rewari News(आज समाज नेटवर्क)रेवाड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में जनसेवा को समर्पित समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन के लिए विश्वास और संतोष का प्रतीक बन रहे हैं। शिविर के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते हैं।

गांव सुलखा और झाड़ौदा गांव में बीच रास्ते में लगे पेड़ हटवाने की शिकायत पर डीडीपीओ को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए

डीसी अभिषेक मीणा ने लघु सचिवालय में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर आमजन की शिकायतों को सुनते हुए समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया। उन्होंने रेवाड़ी में आवारा कुत्तों को पकड़वाने की शिकायत पर नगर परिषद के अधिकारियों से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव सुलखा और झाड़ौदा गांव में बीच रास्ते में लगे पेड़ हटवाने की शिकायत पर डीडीपीओ को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गोकुलपुर में अवैध कब्जों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को जांच कर जल्द कब्जा हटवाने के आदेश दिए।

गांव फतेहपुरी में खेतों में टयूबवैल कनेक्शन के लिए जा रहे बिजली की तार बार-बार टूटने की शिकायत पर बिजली निगम के अधिकारियों को समस्या का उचित समाधान करने के आदेश दिए। इसके अलावा समाधान शिविर में शिक्षा विभाग, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पैंशन और पुलिस से संबंधित शिकायतें आईं, जिनका उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द निवारण करवाने के निर्देश दिए।

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए और संबंधित पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड भी जाए। उन्होंने कहा कि जनता व प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए लोगों की समस्याओं का निवारण व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक स्थान पर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया जा सके। इस अवसर पर सीटीएम जितेंद्र कुमार, डीएसपी पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

