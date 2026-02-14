Salman Khan का Valentine Gift: ‘Main Hoon’ में Chitrangada Singh के साथ छाया रोमांस

By
Mohit Saini
-
0
82
Salman Khan का Valentine Gift: ‘Main Hoon’ में Chitrangada Singh के साथ छाया रोमांस

Salman Khan Song: आज जब पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है, तो बॉलीवुड भी इस त्योहार के मूड में शामिल हो गया है—और सुपरस्टार सलमान खान ने अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। हालांकि सलमान असल जिंदगी में सिंगल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में रोमांस से स्क्रीन पर आग लगा दी है।

एक्टर ने ‘मैं हूँ’ नाम का एक नया गाना रिलीज किया है, जिसमें वह चित्रांगदा सिंह के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। यह ट्रैक सलमान खान का एक सॉफ्ट, ज्यादा रोमांटिक साइड दिखाता है, जिसने उनके फैंस को खुश कर दिया है। इससे पहले, 26 जनवरी को, सलमान ने फिल्म मातृभूमि का एक और गाना लॉन्च किया था, जो देशभक्ति से भरा हुआ था। इसके उलट, ‘मैं हूँ’ प्यार और इमोशंस पर फोकस करते हुए एक बिल्कुल अलग मूड दिखाता है।

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह ने अपनी केमिस्ट्री से दिल जीता

मैं हूँ में, सलमान खान रोमांटिक अवतार में चार्मिंग लग रहे हैं, जबकि चित्रांगदा सिंह एलिगेंट साड़ियों में सभी को हैरान कर रही हैं। उनके शानदार लुक और स्क्रीन प्रेजेंस ने गाने में और चार्म जोड़ दिया है, और सलमान के शांत, दिल को छू लेने वाले एक्सप्रेशन इस ट्रैक को और भी अपीलिंग बनाते हैं। साथ में, दोनों की केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं।

गाने का हर फ्रेम जोड़ी के मजबूत ऑन-स्क्रीन कनेक्शन को हाईलाइट करता है, यही वजह है कि यह ट्रैक ऑडियंस के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो गया है। सोशल मीडिया पर पहले से ही गाने की तारीफ हो रही है, और कई फैंस इसे एक परफेक्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट कह रहे हैं।

फैंस ने सलमान की फिटनेस और चित्रांगदा की एलिगेंस की तारीफ की

मैं हूँ देखने के बाद, फैंस न केवल गाने के रोमांटिक वाइब से बल्कि सलमान खान की फिटनेस से भी इम्प्रेस हुए हैं, कई लोगों का कहना है कि वह अपने करियर के इस स्टेज पर भी अविश्वसनीय रूप से फिट दिखते हैं। वहीं, चित्रांगदा सिंह के साड़ी लुक्स ने दिल जीत लिया है, जिससे गाना और भी विज़ुअली अपीलिंग हो गया है। मैं हूँ के साथ, बैटल ऑफ़ गलवान ने अपने म्यूज़िक एल्बम में एक खूबसूरत रोमांटिक चैप्टर जोड़ा है, और सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह देशभक्ति और रोमांस के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं – जिससे फैंस को दोनों दुनिया का बेस्ट मिल रहा है।